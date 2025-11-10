Dispatch gli sviluppatori dovranno "almeno pensare" alla Stagione 2
Ora che il gioco ha venduto oltre un milione di copie e la prima stagione non è nemmeno completamente uscita, sembra che AdHoc sia consapevole del successo nelle sue mani.
Anche se c'è ancora moltoDispatch da fare poiché gli episodi finali saranno svelati questa settimana, AdHoc Studios sa che i fan vogliono di più. La combinazione di una commedia di supereroi con un simulatore gestionale sembra troppo avvincente per lasciarla a un'esperienza breve, e la questione di una nuova stagione pesa molto sulle spalle degli sviluppatori.
Parlando al podcast Friends Per Second, i leader di AdHoc Nick Herman e Pierre Shorette hanno dichiarato che, dopo il successo del gioco, penseranno a una nuova stagione. "Penso anche che... C'è probabilmente... dovremo almeno pensare alla seconda stagione ora", ha detto Shorette.
Dispatch La stagione 1 ha venduto un milione di copie in dieci giorni, dimostrando la domanda delle persone per esperienze simili a Telltale. AdHoc ha in programma il suo prossimo gioco, che prevede una collaborazione più stretta con i sostenitori Critical Role per creare un gioco nel suo mondo di Exandria. Ciò significa che anche se Dispatch Stagione 2 è nel menu, probabilmente non la vedremo per un po' di tempo. Speriamo che non segua le orme del ciclo di sviluppo di The Wolf Among Us 2.