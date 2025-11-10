Dispatch gli sviluppatori dovranno "almeno pensare" alla Stagione 2

HQ

Anche se c'è ancora moltoDispatch da fare poiché gli episodi finali saranno svelati questa settimana, AdHoc Studios sa che i fan vogliono di più. La combinazione di una commedia di supereroi con un simulatore gestionale sembra troppo avvincente per lasciarla a un'esperienza breve, e la questione di una nuova stagione pesa molto sulle spalle degli sviluppatori.

Parlando al podcast Friends Per Second, i leader di AdHoc Nick Herman e Pierre Shorette hanno dichiarato che, dopo il successo del gioco, penseranno a una nuova stagione. "Penso anche che... C'è probabilmente... dovremo almeno pensare alla seconda stagione ora", ha detto Shorette.

Dispatch La stagione 1 ha venduto un milione di copie in dieci giorni, dimostrando la domanda delle persone per esperienze simili a Telltale. AdHoc ha in programma il suo prossimo gioco, che prevede una collaborazione più stretta con i sostenitori Critical Role per creare un gioco nel suo mondo di Exandria. Ciò significa che anche se Dispatch Stagione 2 è nel menu, probabilmente non la vedremo per un po' di tempo. Speriamo che non segua le orme del ciclo di sviluppo di The Wolf Among Us 2.