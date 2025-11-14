Dispatch ha ottenuto un enorme aumento del numero di giocatori al lancio degli episodi finali

HQ

Mentre potremmo vedere i numeri di Arc Raiders aumentare costantemente man mano che più giocatori affollano il nuovo sparatutto di estrazione di Embark Studios, Dispatch è anche riuscito ad attirare centinaia di migliaia di giocatori, costruendo il suo picco di conteggio simultaneo nel corso dei suoi otto episodi.

Secondo SteamDB, Dispatch ha raggiunto il picco di 220.060 giocatori al lancio degli ultimi due episodi. Mentre i giocatori erano un po' infastiditi dalla struttura di rilascio episodico all'inizio, AdHoc ha dimostrato di poter creare una grande quantità di clamore e interesse nel giocare la storia non appena esce. Il numero massimo di giocatori di Dispatch supera anche quello delle precedenti esperienze Telltale, con la maggior parte di loro che non è in grado di raggiungere i 15k giocatori.

I numeri elevati di Dispatch mostrano non solo la domanda per questo tipo di esperienze e quanto siano mancate, ma mostrano anche la pura potenza del passaparola che questo gioco ha ricevuto. È ancora #1 nell'attività della lista dei desideri secondo SteamDB, il che significa che mentre è improbabile che il picco del numero di giocatori venga superato, ci sono ancora molte più persone interessate a questa storia.

Al momento non è noto se questo significhi che avremo una seconda stagione di Dispatch . In questo momento, AdHoc sta lavorando duramente per creare un gioco ambientato nel mondo fantastico di Exandria di Critical Role.