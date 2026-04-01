Dispatch ha venduto oltre quattro milioni di copie

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Proprio la scorsa settimana, abbiamo riportato che Dispatch sta finalmente arrivando su Xbox Series S/X, dopo il suo precedente rilascio su PC, PlayStation e Switch. Questa mossa probabilmente darà un altro impulso alle vendite, ma il fatto è che sta già vendendo incredibilmente bene.

All'inizio di gennaio è stato rivelato che aveva superato i tre milioni di giocatori, il che è davvero impressionante considerando che è stato rilasciato a fine ottobre. Solo poche settimane dopo, è stata lanciata la versione Switch e, grazie al passaparola e alle ottime recensioni, le vendite sono continuate a salire. Ora, tramite The Game Business, è stato rivelato un altro traguardo.

Dispatch ha superato i quattro milioni di copie vendute, cosa che ovviamente è più che meritata. Nell'articolo, gli sviluppatori parlano di quanto sia stato difficile arrivare a questo punto, in parte perché nessun publisher voleva sostenere il gioco, o ha accettato ma poi si è ritirato. Questo ha costretto AdHoc Studio a autopubblicarlo come indie - che è stato impegnativo ma di successo, e apparentemente sceglieranno di nuovo questo modello la prossima volta. Il direttore creativo del gioco e cofondatore dello studio, Nick Herman, spiega perché:

"Siamo molto contenti di averlo fatto, ma è stato sicuramente un viaggio. Non avevamo nessuno nel nostro team che avesse mai pubblicato un gioco prima. Era la ingenuità di... beh, sono stato in Telltale per 10 anni e hanno autopubblicato tutto, quindi non deve essere così difficile. Siamo stati molto onorati da quell'esperienza.

Ci sono molti vantaggi nell'avere il controllo di questo. Non capisco perché dovremmo mai tornare a lavorare con un editore."

Non sappiamo ancora quando uscirà la versione Xbox, ma sarà questa estate. Nel frattempo, come detto, è disponibile su PC, PlayStation e Switch se vuoi vivere un'avventura di supereroi narrativa molto diversa.