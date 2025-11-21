Dispatch La seconda stagione deve seguire una storia completamente nuova

HQ

Dispatch è un grande salto in avanti rispetto alla formula Telltale degli anni 2010. Anche se ci sono argomentazioni comprensibili sul fatto che non tutte le decisioni possano contare quanto potrebbero, le tue azioni hanno un peso significativo. Farai grandi scelte che definiranno la tua run e il tuo finale in Dispatch più di molti giochi Telltale in passato. Hai una storia romantica con Blonde Blazer, Invisigal o con nessuno? Dai una possibilità a Water Boy o liberi Phenomaman dalla sua depressione? Spari con il Sonar o con la Coupé? Certo, la maggior parte di queste decisioni porta a una cutscene diversa, segmento di gameplay o un mix dei due, ma i percorsi che creano sono così diversi che temo che non dovremmo tornare alla storia di Robert Robertson nella seconda stagione.

Bestemmia, lo so. Ma penso sia meglio lasciare la storia attuale dove si trova, piuttosto che dover sacrificare le nostre decisioni della Stagione 1 così AdHoc non deve fare tipo cinque giochi separati per la Stagione 2. Se hai già giocato a un gioco Telltale con più stagioni, conoscerai questi problemi. The Walking Dead non ti permetteva davvero di cambiare molto da una stagione all'altra, aggiungendo al massimo un paio di cutscene basate su decisioni enormi. Rubando davvero al giocatore l'agenzia che gli era stata promessa in precedenza.

Mi mancheranno i miei supereroi inutili, ma meglio lasciarli dove sono piuttosto che abbandonare i progressi che abbiamo fatto.

Sarebbe davvero un incubo se Dispatch Stagione 2 seguisse questo schema. Robert deve eliminare Blonde Blazer o Invisigal, o liberare l'eroe licenziato e redimerlo oppure ucciderli entrambi. Far sì che Shroud venga confermato morto nel canone o privare più della metà dei Dispatch giocatori della loro soddisfacente vendetta. È troppo caotico, e l'unico modo per aggirarlo è che AdHoc metta uno sforzo erculeo nei contenuti che la maggior parte delle persone non vedrebbe. Non c'è nulla di male a farlo, ma significherebbe che non ci sarà molto spazio per una nuova storia se passi ore a ripulire quella vecchia. È un dilemma difficile, ma c'è una soluzione semplice.

Dispatch funzionerebbe meglio come antologia. La storia di Robert ha un inizio, una parte centrale e una fine chiari nella prima stagione, e costruirci con un'altra stagione sarebbe bello, ma non è necessario. Possiamo ancora concentrarci sui supereroi, avere anche qualche vecchio preferito, ma dovremmo invece avere una storia completamente nuova. Uno in cui una battuta di discorso può fare riferimento a ciò che sta facendo Mecha Man, ma non deve buttare via il peso delle nostre decisioni precedenti per avere senso.

Non lancerò una proposta per la storia di questo gioco, perché è meglio lasciarla ai professionisti di AdHoc a capirlo, ma ci sono molti membri della Z-Team che possiamo ancora vedere in una Stagione 2 anche se alcuni giocatori più importanti vengono lasciati da parte per la continuità. Prism, Punch-Up, Golem e la preferita Malevola esistono senza che il loro destino sia deciso dalle tue azioni. Potrebbero facilmente essere ancora a fare il dispatch per SDN quando saremo alla seconda stagione, il che significa che abbiamo ancora alcuni personaggi che farebbero sentire un sequel come un ritorno a casa.

Alcuni giochi riescono a bilanciare molte decisioni e renderle significative, ma pochissimi lo fanno in più uscite. The Witcher 3: Wild Hunt ti permette di decidere se Letho di Gulet vive o muore, se hai cavalcato con Roche o Iorveth, ma nessuna di queste decisioni fa davvero la differenza nel gioco principale. Baldur's Gate III ha Jaheira e Minsc del gioco precedente, ma il loro aspetto non dipende dal fatto che tu abbia giocato al RPG precedente. Il problema con Dispatch è che AdHoc ha stabilito un precedente secondo cui le nostre decisioni hanno un vero peso, e le scelte che abbiamo fatto si riversano sicuramente su più personaggi, se non sul mondo intero. Sembrerebbe quasi una pochezza se improvvisamente il tappeto venisse tirato via e fossimo tornati proprio dove eravamo dieci anni fa.

Ora che sappiamo che AdHoc sta almeno pensando a una seconda stagione, spero che stiano pensando a un'altra direzione in cui prendere questo mondo comico di supereroi che hanno costruito, invece di grattarsi la testa cercando modi per far tornare tutti praticamente al punto di partenza. Sono sicuro che qualunque cosa farà lo studio sarà ben pensata, ma temo per la sicurezza del piccolo canone che ho sviluppato, e sono sicuro che anche altri giocatori la pensano allo stesso modo.