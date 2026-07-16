Dispatch lancia su Xbox entro la fine del mese

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Come forse ricorderai, durante un evento Xbox la scorsa primavera, è stato rivelato che il grande successo dello scorso anno Dispatch sarebbe finalmente stato rilasciato anche su Xbox, su tutta la suite di console, PC e piattaforme cloud. All'epoca non abbiamo avuto dettagli specifici se non che sarebbe stato lanciato durante l'estate - e dato che ora siamo a metà luglio, AdHoc Studio ha apparentemente sentito che fosse il momento di raccontarci di più.

Ecco perché ora annunciano tramite Bluesky che "Dispatch arriverà su Xbox il 29 luglio." Quando Dispatch è stato rilasciato su Switch all'inizio di quest'anno, quella versione ha attirato l'attenzione per essere stata pesantemente censurata. Una patch successiva ha risolto alcune di queste cose, ma la versione Switch non mostra ancora quello che abbiamo visto su PC e PlayStation 5 - e la versione Xbox?

Fortunatamente, abbiamo buone notizie da condividere: AdHoc Studio ha già confermato che la versione Xbox non sarà censurata e offrirà tutti i contenuti in un'edizione completa.

Se ti sei perso Dispatch, si può descrivere al meglio come un fumetto di supereroi assurdo e interattivo, un po' come The Office incontra il DCU. Ha un tono maturo e spinge i limiti sia per le battute che per i contenuti, e grazie a un design di altissimo livello e una satira ben scritta, è diventato incredibilmente popolare al momento della sua uscita lo scorso autunno.