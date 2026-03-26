Dispatch lancio per Xbox quest'estate

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Era davvero solo questione di tempo prima che accadesse, ma durante l'evento Xbox è stato confermato che il successo dell'anno scorso Dispatch arriverà finalmente anche sulle console Microsoft. Non abbiamo fissato una data di uscita precisa, se non che arriverà quest'estate.

Incrociamo le dita che sia la versione completa del gioco e che non ci sia censura, cosa che purtroppo ha influenzato la versione Switch all'inizio di quest'anno. Ha scatenato una grande controversia che, purtroppo, non sembra voler invertire.

Torneremo con più dettagli appena li avremo.