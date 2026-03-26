Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Dispatch

Dispatch lancio per Xbox quest'estate

Oltre al supporto per Xbox Series S/X, ci è stato promesso anche Xbox Cloud e Xbox su PC.

HQ

Era davvero solo questione di tempo prima che accadesse, ma durante l'evento Xbox è stato confermato che il successo dell'anno scorso Dispatch arriverà finalmente anche sulle console Microsoft. Non abbiamo fissato una data di uscita precisa, se non che arriverà quest'estate.

Incrociamo le dita che sia la versione completa del gioco e che non ci sia censura, cosa che purtroppo ha influenzato la versione Switch all'inizio di quest'anno. Ha scatenato una grande controversia che, purtroppo, non sembra voler invertire.

Torneremo con più dettagli appena li avremo.

HQ
Dispatch

Testi correlati

0
Dispatch Score

Dispatch

RECENSIONE. Scritto da Alex Hopley

La prima stagione di AdHoc del suo show comico di supereroi simile a Telltale è ufficialmente conclusa e possiamo finalmente condividere tutti i nostri pensieri.

0
Dispatch per Switch e Switch 2 è censurata

Dispatch per Switch e Switch 2 è censurata
NEWS. Scritto da Jonas Mäki

E non c'è modo di rimuoverlo, a differenza di PC e PlayStation. I fan si chiedono già perché questo gioco sembri essere trattato diversamente dagli altri titoli sull'eShop.



Caricamento del prossimo contenuto