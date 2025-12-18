Dispatch lancio su Switch alla fine del prossimo mese

HQ

Una delle grandi sorprese di quest'anno è stata il simulatore di supereroi Dispatch, in cui ti viene chiesto di lavorare con supereroi in un contesto un po' più leggero. È stato lanciato sia per PC che per PlayStation a ottobre e, nonostante il formato più anticonvenzionale basato su episodi, è stato un enorme successo.

Non solo è stato elogiato dai media e dai giocatori, ma ha anche venduto molto bene. E ora più persone avranno la possibilità di provarlo. Tramite Bluesky, AdHoc Studio ha annunciato che il gioco uscirà il 28 gennaio per Switch - e questo include un aggiornamento gratuito per Switch 2 (qualcosa che altre aziende dovrebbero seguire l'esempio). Non sappiamo ancora se quest'ultimo supporti il controllo del mouse, ma speriamo sinceramente che sia così.

Resta da vedere se ci sarà anche una versione fisica a tempo debito, ma presto Xbox sarà l'unica piattaforma in cui non potrai goderti il gioco. Incrociamo le dita che sia disponibile lì a tempo debito, ma per ora siamo solo felici di questa notizia.