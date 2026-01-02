Dispatch ora ha oltre tre milioni di giocatori

HQ

Una delle grandi sorprese dell'autunno 2025 è stata Dispatch, un'avventura episodica di supereroi di AdHoc Studio (che comprende diversi veterani di Telltale). Il gioco può essere descritto al meglio come una commedia di supereroi sul posto di lavoro, ed è assolutamente intriso di personaggi memorabili, dialoghi superbi ed eventi contorto.

Dispatch divenne rapidamente un successo e, nella seconda metà di novembre, riuscimmo a segnalare che aveva raggiunto i due milioni di giocatori. Ora, poco più di un mese dopo, è stato annunciato tramite Bluesky che continua a crescere rapidamente e che apparentemente è stato giocato da oltre tre milioni di persone. Dai un'occhiata al post qui sotto, che fornisce anche altri dati su Dispatch, tra cui quanti supereroi sono stati inviati, quante telefonate sono state ricevute e molto altro.

Dispatch è finora stato rilasciato per PC e PlayStation, con una versione per Switch prevista per la fine del mese. AdHoc Studio ha anche espresso interesse per una versione Xbox, quindi probabilmente è solo questione di tempo prima che arrivi anche al formato Microsoft.