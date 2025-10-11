Dispatch originariamente doveva essere uno show televisivo live-action

HQ

AdHoc Studio, il team dietro l'imminente gioco narrativo basato sulle scelte dei supereroi Dispatch, è pieno di ex sviluppatori e scrittori di Telltale. Tuttavia, anche se hanno le carte in regola per creare giochi, inizialmente Dispatch è stato progettato come qualcos'altro.

Uno show televisivo live-action, per intenderci. Parlando con PC Gamer, il direttore creativo di Dispatch Dennis Lenart ha descritto come è nato il progetto. "Abbiamo iniziato nel 2018, sarebbe stato un potenziale show televisivo interattivo live-action. E abbiamo dedicato un sacco di tempo a questo, sai, abbiamo scritto una stagione di contenuti e una cosa chiamata Covid ha colpito. Hollywood ha chiuso, tutto è cambiato, il partner tecnologico con cui stavamo lavorando ha cambiato la sua attività e l'abbiamo messa sullo scaffale per un po'".

Sebbene il gioco sia cambiato molto dal suo inizio come serie TV nel 2018, il team di AdHoc è rimasto influenzato dalle serie TV. "Poi, quando ci siamo tornati, abbiamo guardato quello che c'era e abbiamo pensato: 'Ci sono un sacco di elementi fantastici, ma che ne dici di espanderti qui e qui e cambiare questo personaggio?' Abbiamo iniziato a interessarci di più a Barry in quel momento, quindi c'è molta di quell'influenza che si insinua", ha spiegato Lenart.

Il primo episodio di Dispatch arriverà tra un paio di settimane, e presto vedremo come tutte le influenze di AdHoc si sono unite per creare questa avventura di supereroi.