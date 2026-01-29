Dispatch per Switch e Switch 2 è censurata

HQ

Ieri, Dispatch è stato finalmente rilasciato per Switch e Switch 2. È uno dei giochi più acclamati dello scorso anno, offrendo un'avventura di supereroi come mai vista prima. Poiché hai l'opportunità di costruire la tua storia, ci sono diverse scene che possono mostrare nudità sia di uomini che di donne.

Per chi non vuole questo nel proprio gioco, è possibile far censurare l'avventura. Tuttavia, questa opzione non è disponibile per il formato Nintendo, dove tutti devono accontentarsi della versione censurata. Eurogamer ha ricevuto un commento sulla questione da un portavoce dello sviluppatore AdHoc, che spiega la discrepanza:

"Le piattaforme diverse hanno criteri di contenuto differenti, e le proposte vengono valutate individualmente. Abbiamo collaborato con Nintendo per assicurarci che i contenuti del titolo rispettassero i criteri per l'uscita sulle loro piattaforme, ma la narrazione principale e l'esperienza di gioco rimangono identiche a quelle originali."

Purtroppo, la censura di Nintendo si estende oltre rispetto ad altri formati, il che significa che qui sono stati modificati o nascosti ancora più di cose rispetto alle versioni precedenti. Nintendo Insider ha recensito l'edizione Switch e scrive, ad esempio, che un dito medio non è qualcosa che i giocatori dovrebbero vedere:

"La censura funziona allo stesso modo di PS5/Steam quando attivi l'opzione dove c'è un rettangolo nero sopra qualsiasi nudità remota, ma anche la versione della piattaforma Switch sembra censurare momenti come qualcuno che fa un cenno d'occhio."

Come puoi immaginare, questo non è stato ben accolto sui social media. Molti notano che un gioco come Cyberpunk 2077, che sotto molti aspetti è ancora più esplicito, è riuscito a evitare la censura, e sottolineano che ci sono diversi giochi hentai sull'eShop (ad esempio, qui e qui). In realtà non sappiamo perché Dispatch sia stato colpito abbastanza duramente, ma se Nintendo vuole cancellare l'etichetta che dice che le loro console sono principalmente per bambini, probabilmente questa non è la strada giusta da seguire.

Preferisci che i tuoi giochi abbiano l'opzione di giocare censurati, oppure la censura obbligatoria per tutti è un'alternativa migliore?