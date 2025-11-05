Dispatch Recensione degli episodi 5-6

HQ

Al momento in cui scrivo, ho appena finito di giocare agli episodi 5 e 6 di Dispatch. Letteralmente appena finito. Pertanto, questa recensione probabilmente sembrerà una divagazione assoluta e me ne scuso. Tuttavia, sarà anche privo di spoiler, quindi se stai cercando di giocare alla tua versione dell'eccellente gioco narrativo di AdHoc, puoi comunque leggerlo in anticipo. Oppure torna una volta che hai finito per entrare completamente alla cieca. Tu fai tu.

A proposito di tempo, ce n'è stata una notevole quantità dall'ultima volta che ho toccato Dispatch, grazie all'accesso anticipato ai primi quattro episodi, e devo complimentarmi con AdHoc per non aver saltato un colpo nel riportarti in azione. Alcuni hanno criticato la struttura episodica di Dispatch e mentre c'è una discussione da fare sul fatto che i giochi episodici funzionino nel mercato moderno, AdHoc ha fatto un lavoro fenomenale nell'adattare il suo gioco attorno a quella struttura. Ogni episodio è una micro storia a sé stante, che si inserisce nella narrazione più ampia.

Gli episodi 5 e 6 sembrano davvero il punto in cui Dispatch entra nel suo ritmo. I primi due episodi ti introducono alla storia e al ciclo di gioco. Il terzo e il quarto offrono le prime grandi decisioni in modo che tu possa sentirti come se stessi davvero decidendo la storia, e poi il quinto e il sesto episodio ti colpiscono con la maggior parte del processo decisionale: le conseguenze. A parte alcuni dialoghi meschini di Malevola nell'episodio 4 grazie al mio licenziamento della sua migliore amica, non posso dire che le decisioni importanti che ho preso abbiano avuto un impatto in Dispatch. Ora posso dire di essere stato troppo duro troppo presto con il gioco, poiché i riferimenti a vecchi commenti, azioni e altro tornano a perseguitarmi e ad aiutarmi in questi episodi più recenti.

Annuncio pubblicitario:

Non mi soffermerò sui pensieri sul gameplay generale, sulla grafica o sul doppiaggio, poiché le mie impressioni dai primi quattro episodi sono praticamente in linea con la versione più recente. Su questi fronti, tutto è eccellente, e ancora una volta mi ritrovo completamente dipendente dall'esperienza pseudo del gioco d'azzardo di mandare gli eroi a fare lavori saltuari. Come altri, spero in una modalità infinita o in qualche contenuto extra dopo la fine di questi episodi, solo per permettermi di avere il mio piccolo simulatore di gestione dei supereroi. Uno dei pochi difetti che ho con gli episodi 5 e 6 è che l'episodio 6 scambia davvero il gameplay con la storia, e anche se capisco esattamente perché AdHoc ha scelto quella decisione, sarebbe stata una pillola molto più facile da ingoiare se il gameplay non si fosse dimostrato così divertente. Questi due aspetti sorprendenti di Dispatch a volte lottano per l'attenzione. La storia vince sempre, e questo è quasi sicuramente per il meglio, ma a volte vuoi avere la botte piena e la moglie ubriaca.

Come probabilmente si può capire dal punteggio migliorato per questi episodi, quella critica è minore. Gli ultimi episodi di Dispatch hanno davvero avuto successo per me, nel punto in cui gli altri non hanno avuto altrettanto, in gran parte a causa di una maggiore attenzione ai personaggi. Sembra che lo Z-Team ti abbia finalmente fatto entrare, e c'è un grande vantaggio in questo dal punto di vista della narrazione nel permettere al giocatore di sentirsi pienamente benvenuto nel mondo che lo circonda. Certo, non sono le persone con cui avresti scelto di uscire, ma stai arrivando a un punto di comprensione con loro.

La lunghezza di Dispatch sembra ancora una volta morderlo alle spalle, qui, dato che ci vogliono meno di due ore per concludere questi ultimi episodi. A meno che non ci stiamo prendendo in giro e gli ultimi due episodi sono estremamente lunghi, stiamo guardando un'esperienza che probabilmente è ben al di sotto delle dieci ore, tutto sommato. Si tratta di un periodo molto più breve rispetto alle esperienze di Telltale di un tempo, e mentre l'imminente assenza potrebbe far affezionare il cuore a Dispatch, non si può fare a meno di chiedersi se un paio di episodi in più avrebbero potuto aiutarci a sentirci più attaccati alla nostra squadra e al roster di altri personaggi.

Annuncio pubblicitario:

Negli episodi 5 e 6, Dispatch è passato da un buon momento con immagini fantastiche, doppiaggio e altro ancora, a un grande momento con tutto finalmente al suo posto. Sono tremendamente entusiasta di vedere come andrà a finire la mia storia, e sono molto felice di riferire che il gioco fa un ottimo lavoro nel rendere la tua storia canonica. Anche se alla fine ti viene detto quanti altri giocatori hanno preso le tue stesse decisioni, quando fai delle scelte, costruisci il tuo Robert e il percorso che intraprende, Dispatch ti premia costantemente con piccoli cenni qua e là e grandi promemoria di ciò che hai fatto per definire la tua storia.