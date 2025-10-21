Dispatch Recensione di metà stagione

HQ

Quando Telltale si è affermata con film del calibro di The Walking Dead e The Wolf Among Us, siamo stati immediatamente affascinati dall'idea di essere i padroni delle nostre storie. Decidere i destini dei personaggi, dell'intero mondo che li circonda, con semplici click e QTE. Col passare del tempo, il sipario si è alzato sempre di più ed è diventato sempre più chiaro che le decisioni che contavano davvero nei giochi erano poche e lontane tra loro.

È difficile incolpare Telltale per questo. È incredibilmente difficile strutturare una narrazione in cui ogni scelta, non importa quanto grande, modella ogni aspetto di un personaggio, arco narrativo e storia generale. Lavorerai su un gioco del genere per anni, eppure quella scelta, quella proprietà diventa quasi attesa dai fan ora. Ci siamo viziati con titoli come Baldur's Gate III e Kingdom Come: Deliverance II, dove non solo il gameplay è incredibilmente attivo e gratificante, ma la storia sembra poter cambiare dalle tue decisioni, non importa quanto piccole possano sembrare.

Questo è un modo un po' prolisso per dire che ero sia eccitato che trepidante per Dispatch di AdHoc Studio. L'animazione, la narrazione basata sulle scelte e il cast vocale stellare rimandano al Telltale di un tempo, ma mi chiedevo come si sarebbe adattato AdHoc in modo da non mettere i piedi nel vecchio fango.

La storia di vendetta, romanticismo e redenzione di Robert Robertson prende il via con un gioco d'azione ricco di QTE prima di essere catapultato nell'impostazione principale della storia. Senza la sua tuta, l'impotente Robert deve svolgere un normale lavoro diurno "inviando" una squadra di supercriminali trasformati in supereroi per pagare il ripristino del suo amato mech.

Piuttosto che il tipico gameplay punta e clicca basato su puzzle di Telltale, Dispatch ti mette a una scrivania e ti fa gestire i tuoi eroi. Mandali a svolgere diversi lavori, sfruttando i loro punti di forza e assistendoli quando puoi dal tuo computer attraverso minigiochi di hacking e ulteriori scelte fatte a metà lavoro. Questo gameplay non ti permette di camminare in una stanza, raccogliendo indizi mentre parli con i personaggi secondari, ma si adatta molto bene alla narrazione. Le chiacchiere sulle comunicazioni tra la tua squadra Z, per lo più inutile, aggiungono un sapore in più e l'eliminazione diventa rapidamente un processo avvincente. Il colpo di dopamina di un lavoro fatto bene e dell'eroe perfetto selezionato è una corsa, mentre vedere la tua percentuale di successo ridursi al fallimento ti spinge solo verso strategie diverse e a fare meglio la prossima volta. Non camminerai e scoprirai molto in Dispatch, poiché tutto dal punto di vista del gameplay è disposto su uno schermo o mostrato tramite scelte di dialogo, ma l'aspetto del simulatore di manager di supereroi è semplice ed efficace nel catturarti. Il gameplay e la storia si intrecciano in un abbinamento quasi perfetto, man mano che impari di più sui personaggi e sul mondo attraverso le conversazioni in background durante i tuoi turni.

A volte, però, AdHoc mette troppi scoop di storia nella sua miscela Dispatch. I cambiamenti in Dispatch possono andare storti non perché tu come giocatore hai fatto le scelte sbagliate, ma perché i personaggi stanno vivendo un momento a causa di circostanze narrative. Questo è davvero efficace dal punto di vista della storia, poiché se il tuo processo decisionale al di fuori del ciclo di gioco principale portasse ad attriti, ti aspetteresti di vederlo riflesso. Tuttavia, se sei un perfezionista che odia vedere una schermata di errore durante l'invio, non ti piacerà quando la tua agenzia viene portata via durante il gioco. La storia ha la precedenza qui, anche se il gameplay sembra intuitivo e gratificante.

L'animazione è brillante e chiaramente ad alto budget. Il cast è per lo più stellare, anche se può sembrare che lo studio abbia appena preso le solite voci dal collaboratore Critical Role insieme ad alcuni YouTuber capaci. Eppure questo non mi aiuta a scrollarmi di dosso una certa esitazione nel decidere se Dispatch si sia liberato della narrazione incatenata di Telltale. Ci sono decisioni che contano qui, audaci e segnalate, ma a causa di quanto devono essere state costose l'animazione e il doppiaggio, spesso mi chiedo quante diverse varianti della stessa storia ci siano veramente. Un incidente nell'episodio 2, ad esempio, ha lo stesso risultato indipendentemente dalle decisioni che prendi, e molti dialoghi sembrano abbastanza sicuri da non dover fare riferimento a ciò che hai detto o fatto al di fuori delle enormi decisioni in due parti che sperimenti lungo il percorso. Mi mancherà anche l'opzione di rimanere in silenzio, poiché Dispatch offre solo tre scelte di dialogo al massimo, non permettendoti di scegliere costantemente di non parlare. Probabilmente non vorrai sprecare Aaron Paul per un giocatore che non si prende la briga di scegliere i dialoghi, ma l'opzione è sempre stata piacevole da avere.

Sono a metà di Dispatch ora, e non sono sicuro che alla fine sarò davvero in grado di dire che è la mia storia che ho vissuto, o se è solo una delle poche versioni di una traccia altrimenti lineare. Detto questo, la storia che AdHoc ha delineato è coinvolgente e molto ben scritta. Alcune righe di dialogo sembrano un po' intrappolate nell'era degli anni 2010 di battute irriverenti, ma a parte quegli occhi al cielo ho scoperto che i personaggi e i ritmi della storia mi tengono incollato da un episodio all'altro, e non vedo l'ora di vederne altri. I personaggi di Aaron Paul e Jeffrey Wright mi hanno incuriosito di più finora, in gran parte perché gli attori fumano praticamente tutti gli altri. Si può dire che Dispatch è stato pensato per essere prima di tutto uno show televisivo, perché il gioco è incredibilmente cinematografico. Ancora una volta, questo potrebbe farti dubitare di quanto controllo puoi avere su questi episodi, ma dà anche Dispatch un'autenticità. La sensazione di giocare a qualcosa che di solito è pensato solo per essere goduto passivamente attraverso la visione.

Potrei facilmente passare venti, quaranta, sessanta ore su quel simulatore di gestione dei supereroi.Dispatch Sembra che ci darà una frazione di quel tempo nella sua storia, con episodi che durano circa 50-55 minuti ciascuno, ma attenersi così saldamente alla sua storia è una decisione per cui AdHoc dovrebbe essere elogiato. Dispatch è audace, cerca di rivitalizzare una formula che l'industria si è quasi lasciata alle spalle e portarla alla ribalta con grandi nomi e quello che almeno sembra un grande budget. Avremo la recensione completa della stagione con voi il mese prossimo, ma in questo momento, nonostante alcuni dialoghi fastidiosi e una sensazione incrollabile di qualche giocatore mancante in alcuni punti, è un buon inizio che porta a quello che spero sia un finale super forte.