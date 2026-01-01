Dispatch si qualificherà per la considerazione ai Game Awards 2026

HQ

Ci sono molti giochi in cui i fan sostengono di essere stati derubati ai The Game Awards 2025. L'unico gioco che ha davvero evitato di sembrare di non aver vinto meritati premi è stato Clair Obscur: Expedition 33, perché come sappiamo ha praticamente vinto tutto. Un titolo di successo del 2025 che però è sembrato davvero escluso è stato Dispatch. Arrivato settimane prima della chiusura delle votazioni, Dispatch è stato uno degli ultimi grandi eventi dell'anno, ma ha quindi ricevuto solo una nomination nella categoria Miglior Debutto Indie.

Pierre Shorette, lo sceneggiatore principale di Dispatch, ha parlato con Eurogamer del presunto snobbo ai Game Awards di quest'anno, affermando che c'è ancora speranza di portare a casa un po' d'oro in futuro. "Ci siamo ritrovati ad aver consegnato solo metà del gioco quando le persone presentavano [voti]. La cosa incredibile, in un certo senso, è che siamo stati nominati come Miglior Debutto Indie da persone che hanno giocato solo metà del gioco, il che è piuttosto assurdo se la pensi da questa prospettiva," ha spiegato.

"È stato un giorno triste quando sono uscite le nomination, perché ovviamente volevamo essere lì con la gente. Ma ho sentito da Geoff che ci qualifichiamo per il prossimo anno. Non credo solo che- è una questione se a qualcuno importerà."

Anche se potremmo dire che Dispatch sarà sicuramente nella mente della gente tra un anno, è una previsione difficile considerando quanto velocemente il pubblico videoludico cambia di tempo oggi. C'è sempre un nuovo successo da guardare e ovviamente il piano è che Grand Theft Auto VI uscirà il prossimo anno. Speriamo però che non abbiamo ancora dimenticato i nostri supercriminali preferiti diventati supereroi.