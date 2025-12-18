Dispatch sviluppatori "a pochi giorni" dal presentare i piani per la Stagione 2

HQ

Ci sarà una seconda stagione di Dispatch ? Non ci sarà una seconda stagione di Dispatch ? Non lo so e non sono sicuro di riuscire a stare al passo. Posso solo immaginare com'è in AdHoc Studio, lo sviluppatore del gioco. Presto potrebbero avere la possibilità di stabilire i piani per la Stagione 2, ma il gioco rimane non confermato al momento della stesura.

"La gente è arrabbiata perché non abbiamo detto loro cosa stiamo facendo", ha detto il cofondatore dello studio Nick Herman parlando con Eurogamer. "È il nuovo problema, giusto? È come, lo stai facendo? Non lo fai? Siamo a pochi giorni dal sederci davvero e avere il tempo - perché abbiamo dovuto supportare il gioco - per sederci davvero e delineare quei piani."

"La cosa difficile è," ha detto lo sceneggiatore principale Pierre Shorette. "È come nella musica: hai tutta la vita per scrivere il primo album e poi otto mesi per scrivere il secondo. E c'è un po' di quella sensazione. Abbiamo avuto così tanto tempo con questo - sette anni sono tanti. Se mai, sarebbe stato imbarazzante se fosse stato brutto. Voglio dire, ci hai messo un cazzo! Stiamo mettendo GTA 6 in tempo su questa roba, sai - spero che sia buono. So che non avremo così tanto tempo per la seconda stagione perché vogliamo soddisfare la domanda."

Entrambi gli sviluppatori hanno concordato che le aspettative sarebbero state incredibilmente alte per una seconda stagione, ma è chiaramente qualcosa che i fan hanno detto di desiderare. Se volete sentire un'opinione polente su dove dovrebbe andare Dispatch la seconda stagione, potete leggere il nostro articolo qui.