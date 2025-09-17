Dispatch verrà lanciato per PC e PS5 il 22 ottobre

HQ

Il gioco gestionale di supereroi degli ex sviluppatori Telltale di AdHoc Studio Dispatch ha la sua data di uscita. Sapevamo che sarebbe arrivato quest'anno, e ora non dobbiamo preoccuparci che venga posticipato al prossimo, dato che Dispatch arriverà per PC e PS5 il 22 ottobre.

Ci sono due edizioni del gioco, una stagione completa da $ 30 e una versione deluxe da $ 40. La versione da $ 30 include solo tutti gli episodi del gioco, ma per i $ 10 extra ottieni un artbook e l'accesso ai fumetti che danno ai personaggi retroscena più dettagliati.

Gli episodi 1 e 2 usciranno il 22 ottobre, mentre il resto degli episodi uscirà settimanalmente nelle prossime settimane fino a quando non avremo tutti e otto per la prima stagione. Mentre alcuni fan potrebbero voler abbuffarsi di tutto in una volta, i goditori della vecchia scuola di Telltale probabilmente accoglieranno con favore il ritorno degli episodi, soprattutto con le date di uscita promesse e non dover aspettare mesi tra le nuove parti della loro storia.

Se non riesci ad aspettare fino a ottobre, puoi giocare un po' di Dispatch ora tramite una demo su Steam. Dovremo aspettare e vedere se anche le versioni Xbox e Switch 2 saranno disponibili per il rilascio.