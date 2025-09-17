Dispatch verrà lanciato per PC e PS5 il 22 ottobre
Il gioco richiamerà anche la vecchia strategia di Telltale rilasciando episodi settimanali.
Il gioco gestionale di supereroi degli ex sviluppatori Telltale di AdHoc Studio Dispatch ha la sua data di uscita. Sapevamo che sarebbe arrivato quest'anno, e ora non dobbiamo preoccuparci che venga posticipato al prossimo, dato che Dispatch arriverà per PC e PS5 il 22 ottobre.
Ci sono due edizioni del gioco, una stagione completa da $ 30 e una versione deluxe da $ 40. La versione da $ 30 include solo tutti gli episodi del gioco, ma per i $ 10 extra ottieni un artbook e l'accesso ai fumetti che danno ai personaggi retroscena più dettagliati.
Gli episodi 1 e 2 usciranno il 22 ottobre, mentre il resto degli episodi uscirà settimanalmente nelle prossime settimane fino a quando non avremo tutti e otto per la prima stagione. Mentre alcuni fan potrebbero voler abbuffarsi di tutto in una volta, i goditori della vecchia scuola di Telltale probabilmente accoglieranno con favore il ritorno degli episodi, soprattutto con le date di uscita promesse e non dover aspettare mesi tra le nuove parti della loro storia.
Se non riesci ad aspettare fino a ottobre, puoi giocare un po' di Dispatch ora tramite una demo su Steam. Dovremo aspettare e vedere se anche le versioni Xbox e Switch 2 saranno disponibili per il rilascio.