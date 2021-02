Disponibile l'aggiornamento di agosto di Xbox One

Stai guardando Pubblicità

L'aggiornamento di agosto per Xbox One è finalmente disponibile in tutto il mondo e apporta miglioramenti alla Guida, funzionalità social migliorate e rende l'interfaccia utente più simile a quella che troveremo su Xbox Series X non appena la console di nuova generazione arriverà alla fine di quest'anno.

Il principal program manager di Xbox Experiences (questo è il titolo professionale) Jonathan Hildebrandt ha rivelato maggiori dettagli sulle funzionalità nuove e in arrivo su Xbox Wire, ma in parole povere, la caratteristica principale che i giocatori possono aspettarsi è una pagina Guida "progettata per essere più pulita e più facile da leggere a colpo d'occhio".

Anche la connettività sociale e le funzionalità party otterranno sottili miglioramenti, il nostro preferito è l'opzione di utilizzare i singoli cursori del volume per ogni membro del party. Se hai un amico che urla regolarmente nel tuo orecchio quando giocate, questo potrebbe rivelarsi un colpo da maestro. C'è anche un feed attività dal nuovo look.

Inoltre, sembra che ci siano molte novità all'orizzonte per Xbox Insider da esaminare, comprese le modifiche all'app Xbox su dispositivi mobili, un aggiornamento visivo per avvicinare Xbox One all'esperienza offerta su PC e dispositivi mobile, temi del profilo personalizzati, e inoltre i giocatori potranno accedere a più dispositivi contemporaneamente, anche se potrai giocare solo su uno alla volta.