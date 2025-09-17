Diventa Daredevil con l'ultima attrezzatura Marvel Legends di Hasbro

HQ

Hasbro e Marvel stanno ampliando la loro gamma di oggetti da collezione e attrezzature premium, poiché è stato rivelato un nuovo articolo nella gamma Marvel Legends. Basandosi sulla recente maschera di Wolverine, ora è stata rivelata una maschera Daredevil, con questo stile dopo il costume che Matt Murdock di Charlie Cox indossava in Daredevil: Born Again.

L'oggetto da collezione è progettato come un modello 1:1, il che significa che se hai più di 14 anni, dovresti essere in grado di indossarlo, sia come vigilante che combatte il crimine o semplicemente per travestirsi... Inoltre viene fornito con un'arma da mazza che può essere utilizzata in due parti o in un bastone più lungo, e c'è anche un supporto su cui montare la maschera e le mazze.

Per quanto riguarda la data di uscita e il prezzo, la buona notizia è che puoi preordinare la maschera oggi tramite Hasbro Pulse per £ 134,99 / € 159,99. Il problema è che la data di spedizione effettiva è a circa due mesi di distanza, il 12 novembre.

