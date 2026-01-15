Diventa un operatore di gru pesante nel prossimo Docked di Saber Interactive

Non mancano i giochi di simulazione piuttosto di nicchia, con Saber Interactive sostenitori di molti di essi. A tal fine, lo sviluppatore ha ora presentato un nuovo trailer per un prossimo gioco che mette i giocatori nei panni di un operatore di gru che lavora in un molo.

Conosciuto semplicemente come Docked, questo gioco è tutto ciò che probabilmente pensi. Passi il tempo ai comandi di una gru pesante su un molo, dove ti viene affidato il compito di manipolare e spostare merci come container su e fuori dalle navi, caricarle su camion e mantenere il porto bello e in ordine.

Previsto per il debutto su PC, PS5 e Xbox Series X/S entro la fine dell'anno, in linea con questo nuovo trailer (che potete vedere qui sotto), è stato anche rivelato e confermato che è stata lanciata una demo Steam del gioco, il che significa che potrai mostrare le dita e iniziare a perfezionare le tue abilità di guida della gru al momento.

Controllerai Docked o l'operazione di gru a grande resistenza non è il tuo forte?