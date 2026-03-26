Diventa un robot detective scherzoso in Detective Artificiale

Uno degli annunci finali alla Xbox Partner Preview ha presentato un primo sguardo a un progetto completamente nuovo dello sviluppatore indie Vivix. Conosciuto come Detective Artificiale, questo è un gioco d'azione e avventura che segue un investigatore robot scherzoso che si è preso la responsabilità di scoprire perché l'umanità è scomparsa e perché un solo bambino umano sia stato lasciato indietro nel processo.

Proviene da un team composto da veterani con esperienza lavorativa su Call of Duty: Modern Warfare 2, Control, Dead Space e persino sulla serie animata Love, Death & Robots di Netflix, Detective Artificiale è ambientato in una metropoli futuristica chiamata Conglomerate North, ispirata al design art déco degli anni '30.

Il gameplay si svolge in terza persona e segue il detective robotico, il bambino umano aiutante e un abile cane robotico, tutti mentre il trio viaggia per questa metropoli, cercando risposte, superando minacce e cercando di risolvere il più grande mistero attuale della città e del pianeta.

In arrivo su PC, Xbox Series X/S, Xbox su PC e Xbox Cloud nel 2027, puoi vedere qui sotto il trailer di presentazione di Artificial Detective.