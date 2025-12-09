Diventa uno chef al falò nella demo di Pandemonium: Merge

Spostati Cooking Mama, sviluppatore mybadstudio è il nuovo sceriffo della città. Come parte del Wholesome Snack Showcase, lo studio è appena apparso per rivelare che il suo prossimo gioco di cucina, Pandemonium: Merge, ora ha una demo accessibile.

Esatto, al momento puoi andare su Steam per scaricare questo assaggio dell'esperienza più ampia, che promette di offrire "un gioco di fusione buffo e facile da imparare con fisica caotica che gira le paesache, amici carini della foresta e altro ancora."

Attualmente non sappiamo con precisione quando Pandemonium: Merge arriverà ufficialmente, ma se ti piace cucinare e hai cercato un gioco che aggiunga ancora più meccaniche arcade stravaganti, allora non vorrai perderti questo titolo, né la sua demo appena lanciata.