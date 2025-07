Diventa vicino di casa con i Fantastici Quattro trasferendoti nell'edificio Baxter

HQ

Hai qualche milione di dollari in giro e hai voglia di accaparrarti la casa di un gruppo di supereroi? Se è così, abbiamo delle buone notizie, poiché Zillow ha elencato la sede di The Fantastic Four, con il Baxter Building ora disponibile per l'acquisto.

Certo, non si tratta di un annuncio immobiliare, ma di una gag divertente in vista dell'arrivo di The Fantastic Four: First Steps nei cinema alla fine di questo mese. L'elenco ha un sacco di ottimi cenni e riferimenti, tra cui un prezzo di $ 4.444.444 e informazioni che affermano che la proprietà ha quattro camere da letto, quattro bagni e la dimensione dei piedi quadrati di 4.444.

Per il resto, il Baxter Building è "compatibile con le auto volanti", ha la sua baia di robotica, un laboratorio di super-scienze, un'officina meccanica ed è ancora il quartier generale del Future Foundation. Si dice che abbia "una vista fantastica", che sia "pronto per H.E.R.B.I.E.", "compatibile con FantastiCar" e, per fortuna, che abbia mobili ignifughi e un televisore a colori.

A quanto pare, sarete anche vicini di casa con The Fantastic Four, il che fa sembrare strano che stiano vendendo la loro proprietà in primo luogo... Come da descrizione della proprietà, ci viene detto:

"Questa straordinaria residenza fonde un design senza tempo con le ultime innovazioni di ReedTech. I residenti godono di uno spazio abitativo adattabile che può estendersi per soddisfare le loro esigenze. I residenti possono "accendere la fiamma!" con il barbecue interno della cucina high-tech e ottenere aiuto immediato in casa dal loro assistente robotico H.E.R.B.I.E. Goditi le splendide viste sulla città, inclusa la rampa di lancio del razzo dove i Fantastici Quattro si preparano per la loro prossima missione cosmica. Potresti persino vedere la Torcia Umana illuminare il cielo!"

Vai all'annuncio qui per vedere anche un video che mostra cosa ti aspetta se prendi questa proprietà.

