Divertiti con giochi come PGA Tour 2K25, Rematch e Diablo IV gratuitamente questo fine settimana

Per molti anni, è stata una tradizione per Microsoft offrire una selezione di tre titoli che possono essere scaricati e giocati senza costi aggiuntivi a chiunque abbia un abbonamento Game Pass e una Xbox attraverso un programma chiamato Free Play Days. Di solito segnaliamo quando ci sono titoli migliori in offerta, ed è esattamente quello che hanno oggi.

Ci sono sei giochi di cui gli appassionati di giochi di ruolo e di sport saranno particolarmente entusiasti, uno dei quali può essere goduto gratuitamente senza nemmeno bisogno di Game Pass. Ecco la selezione di questa settimana:



Tour PGA 2K25



Rivincita



Segrete 3



Bassmaster Pesca



Creatori di sentieri



Diablo IV (gratuito per tutti i possessori di Xbox)



Tutti questi possono ora essere scaricati e giocati gratuitamente fino alle 8:00 BST/9:00 CEST di lunedì mattina. C'è anche una vendita su tutti i titoli fino ad allora, e se scegli di acquistarne uno, potrai conservare il tuo file di salvataggio.