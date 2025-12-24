Divinity non richiederà alcuna conoscenza pregressa, afferma il CEO di Larian
I giochi più vecchi sono piuttosto datati, quindi lo sviluppatore non ti consiglia nemmeno di giocarli.
In un'intervista con Gamesradar, il capo di Larian chiarisce che il nuovo Divinity non richiederà alcuna conoscenza approfondita dell'universo; se vuoi, i due titoli Original Sin saranno sufficienti, poiché forniranno un po' di contesto per la nuova avventura, sia in termini di riferimenti che di gameplay. Anche se i primi titoli Divinity hanno il loro posto nella storia, ora sono molto superati.
"Se giochi ai Divinity: Original Sin, vedrai cose in questo Divinity che fanno riferimento a quei due. Se hai giocato il primo Divinity, lo vedrai correttamente riferito all'interno di questo Divinity. Ego Draconis, stessa storia, o La Saga del Cavaliere Drago, tutto viene citato, ma fa parte della storia di ciò che è successo in questo mondo, e ha contribuito a plasmare il mondo fino a dove è ora"
"Se vuoi davvero sapere tutto, ci sono giochi che sono arrivati prima di Original Sin. Ma ormai sono un po' datate, sono piuttosto vecchie"
In breve: vuoi tutta la storia dietro? Gioca ai giochi Original Sin. Vuoi solo un'avventura epica a Rivellon senza dover rovistare in due decenni di storia videoludica? Non preoccuparti. Larian ti lascia scegliere — meno male.
Hai intenzione di giocare ad alcuni dei vecchi giochi Divinity prima che esca quello nuovo?