Divinity non richiederà alcuna conoscenza pregressa, afferma il CEO di Larian

In un'intervista con Gamesradar, il capo di Larian chiarisce che il nuovo Divinity non richiederà alcuna conoscenza approfondita dell'universo; se vuoi, i due titoli Original Sin saranno sufficienti, poiché forniranno un po' di contesto per la nuova avventura, sia in termini di riferimenti che di gameplay. Anche se i primi titoli Divinity hanno il loro posto nella storia, ora sono molto superati.

"Se giochi ai Divinity: Original Sin, vedrai cose in questo Divinity che fanno riferimento a quei due. Se hai giocato il primo Divinity, lo vedrai correttamente riferito all'interno di questo Divinity. Ego Draconis, stessa storia, o La Saga del Cavaliere Drago, tutto viene citato, ma fa parte della storia di ciò che è successo in questo mondo, e ha contribuito a plasmare il mondo fino a dove è ora"

"Se vuoi davvero sapere tutto, ci sono giochi che sono arrivati prima di Original Sin. Ma ormai sono un po' datate, sono piuttosto vecchie"

In breve: vuoi tutta la storia dietro? Gioca ai giochi Original Sin. Vuoi solo un'avventura epica a Rivellon senza dover rovistare in due decenni di storia videoludica? Non preoccuparti. Larian ti lascia scegliere — meno male.

Hai intenzione di giocare ad alcuni dei vecchi giochi Divinity prima che esca quello nuovo?