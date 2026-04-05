Divinity "sta prendendo vita", secondo il CEO di Larian Swen Vincke

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Dopo il successo enorme di Baldur's Gate III nel 2023, tutti gli occhi erano puntati su Larian per vedere cosa avrebbero fatto dopo. Come rivelato ai Game Awards 2025, lo studio torna alle sue origini, creando un gioco completamente nuovo Divinity, questo semplicemente chiamato Divinity.

In un post su Twitter/X, il CEO di Larian Swen Vincke ha detto di aver passato una buona giornata di lavoro di recente, poiché aveva realizzato in una conversazione con il direttore della scrittura Adam Smith che Divinity era in una buona posizione di sviluppo. "Parlo di essere in quella fase di sviluppo in cui c'è ancora molto che manca o che manca, ma in cui senti che un gioco sta prendendo vita," Vincke scrisse.

"Qualcosa è stato creato dal nulla e ora puoi provare cosa si prova, sapendo che le cose sono ancora molto modellabili e che da qui in poi può solo migliorare. È un bel momento nella vita di qualsiasi gioco. E credo che molti sviluppatori riconoscano questa cosa. Mentre la nostra discussione scorreva verso gli archi narrativi di uno dei nostri antagonisti e iniziavamo a discutere dei micro-dettagli, mi dicevo - sì, questo è buono," continuò.

Probabilmente siamo ancora lontani dall'avere una data di uscita Divinity. Dopotutto, Larian vuole che il gioco sia ancora più grande di Baldur's Gate III. Aggiornamenti come questo, però, ci dicono che il lavoro sul gioco sta progrediendo. Che un giorno arriverà, e anche se potrebbe non essere quest'anno o il prossimo, quel Divinity sarà un progetto che valerà la pena aspettare.