DJ Snake, Aya Nakamura e Theodora aprono la Coppa del Mondo di Esports 2026

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Tra poco più di due settimane inizierà la Coppa del Mondo di Esports 2026, con innumerevoli organizzazioni e giocatori che si riverseranno a Parigi, Francia, durante luglio e agosto in lotta per una parte del montepremi totale di 75 milioni di dollari.

Con i primi tornei che si terranno dal 7 luglio in poi, la Esports Foundation ha condiviso informazioni sulla Cerimonia di Apertura del festival e su chi vi si esibisserà dal vivo.

Dopo l'apertura del festival 2025 di Post Malone, lo spettacolo 2026 riunirà DJ Snake, Auya Nakamura e Theodora per una performance al La Seine Musicale, un locale proprio nel centro del famoso fiume, l'8 luglio. Tutte e tre le star sono state selezionate in quanto nomi importanti attuali o emergenti nello spazio musicale francese.

Quando questa cerimonia avrà luogo, alcuni tornei saranno già iniziati. I playoff della Split 1 della serie globale Apex Legends saranno iniziati, così come il torneo Dota 2 e l'evento Fatal Fury: City of the Wolves. L'ultimo torneo della Settimana 1 sarà l'evento Valorant che inizierà il 9 luglio.