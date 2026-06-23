DJ Snake, Aya Nakamura e Theodora aprono la Coppa del Mondo di Esports 2026
Aspettatevi che le tre star si esibiscano alla Cerimonia di Apertura.
Tra poco più di due settimane inizierà la Coppa del Mondo di Esports 2026, con innumerevoli organizzazioni e giocatori che si riverseranno a Parigi, Francia, durante luglio e agosto in lotta per una parte del montepremi totale di 75 milioni di dollari.
Con i primi tornei che si terranno dal 7 luglio in poi, la Esports Foundation ha condiviso informazioni sulla Cerimonia di Apertura del festival e su chi vi si esibisserà dal vivo.
Dopo l'apertura del festival 2025 di Post Malone, lo spettacolo 2026 riunirà DJ Snake, Auya Nakamura e Theodora per una performance al La Seine Musicale, un locale proprio nel centro del famoso fiume, l'8 luglio. Tutte e tre le star sono state selezionate in quanto nomi importanti attuali o emergenti nello spazio musicale francese.
Quando questa cerimonia avrà luogo, alcuni tornei saranno già iniziati. I playoff della Split 1 della serie globale Apex Legends saranno iniziati, così come il torneo Dota 2 e l'evento Fatal Fury: City of the Wolves. L'ultimo torneo della Settimana 1 sarà l'evento Valorant che inizierà il 9 luglio.