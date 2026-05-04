Django e Zorro si incrociano in un nuovo film della Sony

Raramente Quentin Tarantino si propone un sequel. Tuttavia, nel 2014 si è alleato con Matt Wagner e Dynamite Entertainment per creare un fumetto successivo dal film di successo del 2012 Django Unchained, dove vediamo lo schiavo diventato cacciatore di taglie Django allearsi nientemeno che il spadaccino mascherato Zorro.

Secondo Deadline, il fumetto di 7 numeri viene adattato in un nuovo film, che seguirà la sua trama. Il film non è diretto da Tarantino in persona, ma come lo spin-off di Cliff Booth prodotto da Netflix, sembra che Tarantino abbia dato il suo benestare per la realizzazione del film Django/Zorro. Brian Helgeland di Mystic River e LA Confidential è indicato per dirigere il film e sta attualmente scrivendo una nuova storia.

Nel fumetto, la ricerca di vendetta di Django contro le peggiori persone del mondo lo ha visto allearsi con Don Diego de la Vega, il primo Zorro del film del 1998 The Mast of Zorro. Don Diego passa il testimone al personaggio di Antonio Banderas nel film originale, ma sembra che questa trasposizione si concentri su una versione più giovane del personaggio di Zorro, con Don Diego che indossa ancora la famosa maschera.

Non c'è una finestra di uscita per il film, né nessuno legato a parte Helgeland, a quanto pare. Immagino che Jamie Foxx riprenderebbe il suo ruolo, ma poi ci chiederemmo chi avrebbe recitato al suo fianco nei panni di Zorro. Sony non ha ancora rilasciato un commento ufficiale sul film.