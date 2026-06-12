Ho sempre avuto un enorme rispetto per il Mic Mini di DJI, fin dall'inizio. Mettere due microfoni e un trasmettitore in una custodia in stile AirPods così che siano sempre pronti all'uso, e in più eliminare così tanti problemi da essere il più possibile vicini al plug-and-play, beh, è facile amarlo come qualcuno che registra spesso.

Nel corso degli anni, DJI ha ridotto il case, migliorato autonomia e durata della batteria, ma ciò che non hanno ancora provato è il fatto che un set di microfoni DJI ha un prezzo piuttosto alto, forse addirittura proibitivo.

Ecco quindi il DJI Mic Mini 2, un'alternativa economica al DJI Mic Mini 3, che non sacrifica molto in termini di funzionalità. Come sempre, ci sono due microfoni nella custodia, che questa volta possono essere collegati con un magnete. Questo significa che possono essere montati in più posti oltre al collare del colletto. L'intero complesso è costruito magnificamente con materiali robusti e appare adeguatamente discreto, anche con il parabrezza montato.

Ogni microfono dura 11 ore, il ricevitore 10 ore, ma con la custodia dovresti riuscire a registrare per un totale di 48 ore tra un caricatore e l'altro, un modo brillante per rendere la tecnologia infinitamente più utile.

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La portata è di 400 metri con il DJI Mic Mini Receiver, o 300 metri con un ricevitore mobile, e non siamo riusciti a verificare questa affermazione, ma possiamo confermare che il suono è arrivato cristallino attraverso un grande campo da calcio. L'audio è a 48kHz/24 bit e rimane sia profondo che ampio. Questo suono si ottiene tramite DJI OsmoAudio Direct Connection, il che significa anche che può essere collegato direttamente all'Osmo Pocket 3 e all'Osmo Action 5 e 6, senza che il Nano debba avere alcun ricevitore, essendo semplicemente integrato.

Qui ci sono molte funzioni, come il controllo automatico del clipping (clipping automatico), che previene picchi piccoli e altre forme di overdrive, vari profili sonori e persino la riduzione del rumore a due stadi. Tutto questo offre molte opzioni di personalizzazione, ma ci sono anche evidenti funzionalità che sono state tagliate per raggiungere un prezzo poco inferiore alle £50. Questa volta non c'è registrazione interna, il che significa che se il segnale si interrompe, non ci sono backup e nemmeno il Float a 32 bit, il che ti dà meno margine se sei uno che ama rifinire una registrazione.

Non c'è nemmeno un ingresso per lavale da 3,5mm se preferisci usare un microfono a clip invece di quello principale. Ciò che però si è rivelato più fastidioso è la mancanza di un vero feedback visivo, dato che non c'è display che mi dia un rapido sguardo ai potenziali problemi dei livelli.

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Detto ciò, come concorrente del Røde Wireless Micro, sia la durata della batteria che la qualità di registrazione sono significativamente migliori, e la soluzione del case significa che, come configurazione "run and gun", tutto è pronto all'uso e caricato, sempre. È difficile criticare, quindi anche se personalmente probabilmente sceglierei il DJI Mic 3, ci sono molte buone ragioni per cui gli appassionati semi-professionisti dovrebbero puntare sul Mini 2.