Djimon Hounsou si unisce a Henry Cavill nel reboot di Highlander di Chad Stahelski

È stato confermato che Djimon Hounsou si unirà al cast del reboot di Highlander di Chad Stahelski, dove sarà in buona compagnia al fianco di Henry Cavill, Russell Crowe, Dave Bautista, Karen Gillan e Marisa Abela. Ora fiorente sotto la bandiera di Amazon, il progetto sembra pronto per iniziare le riprese in Scozia, Inghilterra e Hong Kong alla fine di questo mese.

Come precedentemente rivelato, Cavill indosserà i colori di MacLeod nei panni del guerriero scozzese che scopre di essere immortale. Guidato dallo spadaccino Ramirez, interpretato da Russell Crowe, affronta altri immortali in epiche battaglie che attraversano secoli. Dave Bautista interpreta il temibile Kurgen, mentre Karen Gillan interpreta la moglie di MacLeod.

Secondo quanto riferito, Hounsou interpreterà un guerriero immortale africano, mentre si dice che lo sceneggiatore Michael Finch stia costruendo un mondo più ampio e più ricco di sfumature con immortali provenienti da tutto il mondo. Lo stesso Stahelski ha anche anticipato ciò che i fan possono aspettarsi dal reboot:

"Lo stiamo portando avanti dai primi anni del 1500 nelle Highlands fino alle attuali New York e Hong Kong, e vediamo come va. C'è una grande opportunità per l'azione. C'è la possibilità di interpretare un personaggio che non molte persone riescono a interpretare. Ed è un po' una storia d'amore, ma non come pensi. Su John Wick, ho imparato molto su come piegare un po' la narrazione... un altro tipo di mito".

Allora, non vedi l'ora che arrivi il nuovo Highlander?