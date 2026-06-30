Djokovic ha alcune idee radicali per attrarre un pubblico più giovane nel tennis: "Difenderò sempre la tradizione di questo sport, ma..."

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Novak Djokovic ha iniziato la sua corsa per l'ottavo titolo di Wimbledon e la 25ª vittoria in un Grande Slam con una vittoria combattuta contro Wu Yibing in quattro set, e oggi si fermerà prima di affrontare Stefanos Tsitsipas domani martedì 1 luglio. Nella sua conferenza stampa dopo la partita, Djokovic è stato sorpreso parlando a lungo e in profondità delle cose che ritiene non funzionano nel tennis moderno... Inclusi alcuni aspetti di cui non parlano molti, come l'incapacità del tennis di attrarre un pubblico più giovane.

Le partite di tennis devono essere più brevi? Djokovic ha lasciato intendere che potrebbe essere la soluzione. "I giovani potrebbero guardare i Grand Slam, ma non staranno seduti quattro o cinque ore ogni giorno a guardare una partita. La capacità di attenzione è cambiata e dobbiamo capire come funziona il mercato attuale", ha detto Djokovic (via Punto de Break).

Il serbo trentottenne ha spiegato che "difenderà sempre la tradizione e la storia di questo sport", ma bisogna chiedersi come far entrare i giovani nel tennis. "Qualche anno fa, la PTPA ha condotto uno studio che ha rivelato che l'età media di un tifoso di tennis era di 61 anni. Con tutto il rispetto, dobbiamo attrarre un pubblico molto più giovane".

Djokovic ha poi proposto una serie di cambiamenti che potrebbero essere troppo radicali, ma potrebbero essere necessari per la salute a lungo termine dello sport. "Secondo me, i tornei del circuito dovrebbero sperimentare con formati più dinamici, incontri più brevi e offerte più coinvolgenti per lo spettatore. I Grand Slam sono un'altra storia, ma al di fuori di essi dobbiamo osare innovare."

Djokovic sbatte i tornei Masters 1.000 che durano due settimane

Djokovic ha anche parlato di una lamentela regolare tra i tennisti, il calendario estenuante, con tornei più obbligatori, e in particolare i tornei più lunghi del Masters 1.000, che durano fino a due settimane. "Sono sempre stato contrario a questo formato. Dal punto di vista commerciale, genera più valore, sì, ma la domanda è: valore per chi? Principalmente per i proprietari del torneo. (...) Quei quattro giorni extra generano molti più soldi per i tornei che per i giocatori stessi."