Djokovic ispirato da Cristiano e LeBron: "La longevità è una delle mie più grandi motivazioni"

Novak Djokovic, l'ultimo uomo in piedi dei "tre grandi" del tennis dopo il ritiro di Federer e Nadal, è ancora uno dei migliori tennisti del mondo. In effetti, si potrebbe sostenere che, dietro Alcaraz e Sinner, nessuno è stato migliore di lui. Pur essendo al quinto posto al mondo dietro Alexander Zverev e Taylor Fritz, se guardiamo alla classifica ATP "Race to Turin", che conta i punti guadagnati nell'anno solare (2025), Djokovic è terzo (4.580) davanti a Zverev (4.280), dietro solo a Sinner (8.500) e Alcaraz (11.040).

Djokovic ha vinto un solo titolo quest'anno, il Geneva Open, che vale 250 punti (anche il suo 100° titolo ATP), ma ha raggiunto le semifinali di tutti e quattro i Grandi Slam quest'anno, il che gli garantisce 800 punti ciascuno. Il suo dominio potrebbe svanire, e abbiamo già visto come ha faticato fisicamente contro i giocatori più giovani, oltre a saltare molti tornei in calendario per concentrarsi solo sui Grandi Slam, ma Djokovic è ancora una forza da non sottovalutare poiché solo Alcaraz o Sinner sono stati in grado di fermarlo nei major e intende rimanere in questo sport il più a lungo possibile.

"La longevità è una delle mie più grandi motivazioni. Voglio davvero vedere fino a che punto posso arrivare", ha detto il 38enne serbo in Arabia Saudita. "Se guardi in tutti gli sport globali, LeBron James va ancora forte, ha 40 anni, Cristiano Ronaldo e Tom Brady ha giocato fino a 40 anni. Voglio dire, è incredibile. Stanno ispirando anche me. Quindi voglio andare avanti e questa è una delle motivazioni che ho."

Novak Djokovic gioca contro Taylor Fritz questo pomeriggio

Giovedì, Djokovic è stato rapidamente eliminato da Sinner. Il veterano giocatore serbo non è riuscito a sconfiggere Sinner dalle ATP Finals del 2023: da allora, Sinner ha vinto cinque volte di fila. Djokovic ha detto ridendo "non è mai bello quando qualcuno ti prende a calci in culo in quel modo in campo" quando Sinner lo ha sconfitto nel torneo di esibizione Six Kings Slam.

Sabato, Djokovic ha un'altra possibilità di giocare contro Taylor Fritz per il terzo posto questo pomeriggio alle 18:30 CET, 17:30 BST. Nel testa a testa, Djokovic ha vinto tutti e undici i loro duelli, l'ultimo dei quali ai quarti di finale degli US Open di quest'anno... Puoi guardarlo in diretta su Netflix.