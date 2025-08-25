Djokovic "sopravvive" e si guadagna un'impresa storica nei Grandi Slam, ma con dubbi sulla sua forma fisica

HQ

Novak Djokovic ha sconfitto Learner Tien 6-1, 7-6(3), 6-2 nella sua prima partita agli US Open, e così facendo ha ottenuto un record impressionante: 75esima vittoria consecutiva al primo turno nei major. È il primo giocatore di singolare, uomo o donna, a riuscirci nell'Era Open. 55 di questi sono stati, come la partita di domenica, in set diretti.

Il serbo aveva solo 19 anni quando ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros del 2006, sconfitto da Rafa Nadal nella loro prima partita in assoluto insieme. Successivamente, ha raggiunto almeno il secondo turno di ogni Grande Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open) che ha giocato.

Come probabilmente già saprete, ne ha vinti 24 e ora è alla ricerca del 25° titolo del Grande Slam da record, anche se il 38enne serbo sente che la sua forza sta iniziando a svanire. Nonostante la vittoria in due set, Djokovic ha dovuto lottare duramente contro Learner Tien, promessa americana nata nel 2005, anno in cui Djokovic ha giocato il suo primo Grande Slam.

"Ho iniziato alla grande. Poco più di 20 minuti, primo set, mi sentivo davvero bene", ha detto Djokovic a proposito del primo set, 6-1. "Poi alcuni giochi lunghi per iniziare il secondo set, e poi ho iniziato a sentirmi davvero... Non so perché. Sono rimasto davvero sorpreso di quanto mi sentissi male nel secondo dal punto di vista fisico".

"Dovevo dare il mio A-game, cosa che ho fatto, credo, nel primo set. Soprattutto nel secondo, è stato sopravvivere in campo".

Ha finito per vincere il secondo set al tie break e ha recuperato nel terzo set. Ma ci sono dubbi sul fatto che Djokovic, la cui ultima partita ufficiale è stata la semifinale di Wimbledon contro Jannick Sinner, e sta dando la priorità solo ai Grandi Slam, possa davvero reggere fisicamente contro i giocatori più giovani del torneo... compreso Carlos Alcaraz, che potrebbe crossare sulla sua strada in semifinale.