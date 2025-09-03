Djokovic spera di "rovinare i piani della maggior parte delle persone" agli US Open

HQ

Novak Djokovic spera di "rovinare i piani della maggior parte delle persone" venerdì prossimo, quando affronterà Carlos Alcaraz nella semifinale degli US Open. L'aspettativa è che Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si daranno battaglia in finale, come hanno fatto negli ultimi due Grandi Slam, Wimbledon e Roland Garros. Tra i due, hanno vinto gli ultimi sette major nel tennis singolo maschile.

"Sappiamo che sono i due migliori giocatori del mondo. Probabilmente tutti si aspettano e anticipano la finale tra loro due. Cercherò di rovinare i piani della maggior parte delle persone", ha detto Djokovic dopo aver battuto Taylor Fritz nei quarti di finale (estendendo un record di 11-0 contro l'americano). Con la vittoria, Djokovic, nonostante la sua età, 38 anni, e qualche inconsistenza in altri tornei, dimostra che sta razionando le sue forze per i major: ha raggiunto le semifinali di tutti e quattro i Grandi Slam quest'anno.

"Sinner deve ancora vincere un paio di partite per arrivare in finale. Ma qui stanno giocando il miglior tennis di tutti i giocatori. Sono stati la forza dominante dall'inizio del torneo. Ma sicuramente non andrò con bandiera bianca in campo. Non credo che nessuno lo faccia davvero quando li suona, ma in particolare non io.

Mi sono messo in un'altra semifinale di un Grande Slam quest'anno. Sono stato molto costante, più costante negli Slam in questa stagione ed è quello che ho detto all'inizio dell'anno, dove vorrei giocare il mio miglior tennis e ottenere i migliori risultati. Eccoci qua. Ho un'altra possibilità, un altro colpo", ha detto il serbo, che guida Alcaraz 5-3 negli scontri diretti, di cui 3-0 sul cemento. Tuttavia, Alcaraz è probabilmente al suo miglior livello di sempre, vincendo 35 delle ultime 36 partite... fatta eccezione per la finale di Wimbledon, persa contro Sinner.