Djokovic, Zverev, Jódar, Fonseca... Chi vincerà il Roland Garros senza Sinner?

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L'eliminazione di Jannik Sinner dal Roland Garros, che ha perso per un problema medico proprio mentre stava per spazzare via Juan Manuel Cerúndolo, ha aperto il Grande Slam in modi che nessuno si aspettava. Gli ultimi nove Grand Slam sono sempre stati vinti da Sinner o Carlos Alcaraz, che è fuori per infortunio e mancherà anche Wimbledon. Senza di loro, chi vincerà il Roland Garros 2026 è un mistero.

Logicamente, ci si aspetterebbe che i prossimi giocatori con il ranking più alto avessero maggiori possibilità di vincere. Il numero 3 al mondo Alexander Zverev ha vinto 24 titoli ATP in singolare, ma non ha mai conquistato un Grande Slam, nonostante abbia raggiunto tre finali. Questo Roland Garros rappresenta una rara occasione per il ventinovenne tedesco senza affrontare il suo avversario più difficile: Sinner ha spazzato via Zverev negli ultimi nove incontri, tutti dal 2024, inclusi quattro incontri nel 2026 in tornei Masters 1.000 in cui Zverev è stato completamente sopraffatto, senza nemmeno conquistare un set all'italiano.

Tuttavia, questa potrebbe essere davvero l'ultima occasione per il vecchio Novak Djokovic, che ha compiuto 39 anni la scorsa settimana e ha giocato poche partite in questa stagione, riservandosi per i Grand Slam (ha raggiunto almeno le semifinali in ciascuno degli ultimi cinque major, inclusa la finale degli Australian Open a febbraio), con l'obiettivo di vincere un record di 25° titolo del Grande Slam in carriera. Tuttavia, oggi affronta una grande prova, giocando alle 15:30 CEST, nel pieno dell'ondata di caldo (temperature previste intorno ai 34ºC) contro Joao Fonseca, un super talento ventenne che molti credono vincerà un Grande Slam un giorno... Perché non ora?

Ma se parliamo di giovani talenti, a parte Sinner quasi nessuno ha un record migliore sulla terra battuta quest'anno di Rafael Jódar, 17-3 nella sua prima stagione nel circuito ATP, che ha vinto un titolo ATP 250 a Marrakech e poi ha raggiunto le semifinali all'ATP 500 di Barcellona e ai quarti di finale a Madrid e Roma ATP 1.000. Lo spagnolo ha un percorso relativamente più facile in Roland Garros prima di una possibile partita contro Zverev nei quarti di finale.

Ma onestamente, non sarebbe fuori discussione se qualcun altro vincesse il Roland Garros, anche il giovane francese Moïse Kouamé, che ha appena compiuto 17 anni, è un vero contendente, aiutato dalla folla che urla una nuova stella nascente in Francia.

Casper Ruud, Andrey Rublev, Alex de Miñaur, Felix Auger-Aliassime, Martín Landaluce... senza Sinner, sembra il Grand Slam più aperto degli ultimi anni. Chi pensi vincerà il Roland Garros 2026?