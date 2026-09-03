Dlala Studios sulla realizzazione Murals, la loro prima opera originale in un decennio: "Nessuno voleva lavorare con noi"

Se avete visto la recente rivelazione di Murals durante le sessioni della Gamescom, potreste sapere che il progetto è il primo gioco originale dello sviluppatore Dlala Studios da circa un decennio, dato che gli ultimi due titoli hanno incluso Battletoads e Disney Illusion Island. Sebbene nessuno metta in dubbio la qualità di entrambi i giochi, essi costruiscono su franchise e proprietà intellettuali esistenti, ed è questo che rende Murals entusiasmante, essendo una creazione di Dlala fino in fondo.

Durante il nostro recente periodo alla Gamescom, abbiamo avuto il lusso di parlare con il CEO di Dlala AJ Grand-Scrutton per saperne di più su Murals e sul perché ora è il momento perfetto per realizzare un progetto originale.

"Sì, nessuno voleva lavorare con noi [ride]. Guarda, ci è stata presentata un'opportunità davvero rara in cui potevamo cofinanziare e pubblicare il nostro titolo. E ci eravamo divertiti tantissimo con Battletoads e Disney Illusion Island, e abbiamo anche imparato molte lezioni su come stabilire mondi e personaggi. E quindi, abbiamo avuto questa idea di ok, facciamo qualcosa per noi. E questo concetto di fiabe è emerso e mi è piaciuto perché significava non dover essere completamente originale. Potevo semplicemente strappare un sacco di... [ride]. No, era solo un modo per esprimerci e fare qualcosa che sembrasse davvero autenticamente Dlala. È un po' più sfacciato rispetto ad alcuni dei nostri giochi precedenti. Quindi sì, no, è stata davvero una grande opportunità per noi."

Abbiamo anche chiesto a Grand-Scrutton della linearità di Murals, e se la premessa di visitare una serie di mondi unici di fiabe e folklore avrà elementi rigiocabili, a cui ci è stato risposto: "No, è fatto. Quindi, una volta risolto un murale, è chiuso e non puoi più tornarci indietro."

Per saperne di più su Murals, puoi seguire l'intervista completa e con sottotitoli locali con Grand-Scrutton qui sotto, e puoi persino leggere la nostra recente anteprima sul progetto.