DLC Lords of the End Times annunciato per Total War: Warhammer

HQ

Anticipato e intuito, in una diretta per celebrare i 25 anni ieri sera, Creative Assembly ha svelato il loro prossimo DLC, e il suo protagonista in più di un modo: l'Usurpatore, il Grande Traditore, il primo negromante e il signore di tutti i non morti - Nagash.

Per chi non conosce bene la legge di Warhammer, lui è la ragione per cui esistono i non morti, ed è quello con una logica e una mente lucida, dove l'implicazione che altre fazioni vincano a lungo termine ha una sola soluzione: tutti e tutto devono morire per ottenere la vittoria alla fine da soli.

The Lords of the End Times ha naturalmente un trailer completo - tuttavia, è importante notare che, mentre dal punto di vista del lore stiamo entrando nell'End Times, il ragnarok del mondo, dove tutto viene consumato da dèi malvagi e muore, non è la stessa cosa del franchise o del finale dei giochi Total War: Warhammer, O non ricevere ulteriore supporto o aggiornamenti.

HQ

E Creative Assembly ha ora reso Immortal Empires molto più disponibile, come spiegato nel loro nuovo video esplicativo per Immortal Empires: