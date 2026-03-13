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Quando il caposquadra e collega sceneggiatore di Gamereactor Joel Petterson mi chiamò dal porto chiedendomi di venire per qualche giorno di lavoro onesto, ero titubante. Tipo, trasportare contenitori? La mia specialità è avventurarsi nel vasto mondo, salvare principesse e tutto il resto. Ma allo stesso tempo, non sono uno che si tira indietro davanti a un nuovo tipo di sfida. Inoltre, come il caposquadra Joel ha subito sottolineato, ho apprezzato le sfide di Expeditions: A Mudrunner Game, e in realtà gioco ancora oggi al fantastico Roadcraft dell'anno scorso. Così, nonostante qualche riserve, ho indossato la mia migliore tuta e sono sceso verso il porto.

In realtà sono grato di averlo fatto. Stare seduto su grandi gru si è rivelato perfetto per me. Risveglia in me una sorta di dipendenza del "solo un po' di più" che mi tiene seduto lì per ore. Quindi, anche se in realtà stai solo spostando container da un posto all'altro, Docked gestisce molto bene questo compito.

Come se la mia astuta introduzione di Bon Jovi non fosse già abbastanza divertente, il personaggio in questo gioco si chiama in realtà Tommy. Quando una tempesta colpisce Port Wake, è lui a dover rimboccarsi le maniche e aiutare suo padre e i colleghi a far prosperare di nuovo gli affari. Tutto inizia raggiungendo la cabina di una gigantesca gru STS per iniziare il caricamento, e diventa presto chiaro che serve molta abilità e finezza per fare il lavoro al meglio. Per fissare un contenitore, devi posizionare la gru con precisione millimetrica sopra di esso. Per fortuna, gran parte dello schermo è piena di una guida di riferimento rapida a tutti i comandi della macchina e, una volta che inizi a sentirti a tuo agio, è facile cliccare via o riaprire per rinfrescare la memoria.

I comandi occupano gran parte dello schermo ma possono essere facilmente nascosti o visualizzati con un clic.

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Oltre alle enormi gru usate per caricare e scaricare il carico dalle navi, c'è anche molto lavoro da fare nel porto stesso. Qui puoi prendere il volante di altri tipi di veicoli - anche se spesso sono una qualche versione di gru. Non ci vuole molto prima che tu ti renda conto che il lavoro stesso può diventare piuttosto ripetitivo. Ma dopotutto è così che funzionano le sfide in un gioco. In realtà, l'unico grande svantaggio è che Roadcraft lo ha reso molto più vario e migliore. Certo, il tema qui è il lavoro in porto, in particolare il lavoro con la gru, mentre Roadcraft offre molti compiti diversi. Ma è anche il fatto che sei costretto a fare lavori abbastanza simili, e a volte anche ripetere quelli già svolti, che rende un po' difficile mantenere l'interesse. Anche se a volte sono rimasto seduto a lungo a guidare, avevo bisogno di qualche pausa per non stancarmi. Nel gioco, puoi svolgere due lavori al giorno - forse per simulare le giornate lavorative del personaggio, ma più probabilmente affinché la parte di gestione presente qui abbia spazio per funzionare.

Le missioni in cui puoi fare qualcosa di "diverso" aggiungono un po' di varietà al gioco. Ad esempio, qui avrei dovuto sollevare la barca appena acquistata dal caporedattore Marcus affinché potesse essere trasportata.

Oltre ai lavori che svolgi da solo, ci sono anche vari contratti che puoi accettare per guadagnare qualche soldo extra. Il denaro viene usato per migliorare il porto e acquistare nuovi veicoli, che a sua volta ti permette di progredire e di assumere compiti nuovi e più grandi. Semplicemente, permette alla storia di progredire. Purtroppo, questa parte della gestione delle finanze e dei contratti è molto scarsa e avrebbe potuto essere sviluppata molto più avanti. Sarebbe stato anche bello vedere i contratti che firmi creare un po' di vita e movimento nel porto, ma suppongo che questo possa avere a che fare con mantenere le visive più stabili.

Perché, anche se le macchine e l'ambiente sono dettagliati e impressionanti, Docked fatica un po' ad aggiornare le immagini a volte. Come già detto, mi sembra anche un peccato che più gru e lavoratori non si occupino dei contratti che hai firmato. Tutto questo sono solo numeri su uno schermo. Sarebbe stato divertente avere un po' di automazione e altri veicoli in movimento per dare vita a tutto. Fortunatamente, c'è un'ottima attenzione ai dettagli riguardo alle macchine che mani tu stesso, e quando puoi giocare a uno di quei piccoli minigiochi intelligenti per riparare una macchina, noti davvero la cura meticolosa dedicata ai dettagli più fini. Penso che Docked vada bene graficamente, anche se è un peccato che il frame rate scenda ogni tanto.

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È anche molto piacevole che Docked interrompa le giornate lavorative con un po' di chiacchiericcio radiofonico tra i personaggi, e che ci siano una varietà di compiti impegnativi e vari. Ma soprattutto, è davvero divertente controllare le macchine. Mi ritrovo lì completamente concentrato mentre attacco verricelli a qualcosa che deve essere spostato da un lato all'altro della porta. E quando posso passare da un tipo di veicolo all'altro, penso comunque che la varietà sia piuttosto buona. Tuttavia, mi sarebbe piaciuto vedere di più di questo - caricare qualcosa su un camion che poi devi andare a scaricare. So di aver già fatto diversi confronti con Roadcraft, ma lì ho trovato esattamente quella varietà di compiti e macchine diverse. Qui, è un po' troppo della stessa cosa.

Nel complesso, il gioco appare visivamente impressionante, anche se il frame rate non è sempre costante.

Anche se è abbastanza indulgente per quanto riguarda i comandi e la precisione, fa anche un ottimo lavoro nel rendere tutto davvero divertente. Devi gestire il carico con attenzione. Fallisci se causi troppi danni e poi devi ricominciare il compito da capo. Non è mai particolarmente stressante, ma è impegnativo in termini di precisione, e man mano che diventi un guidatore migliore, diventa anche più divertente. Ci sono chiari supporti visivi ovunque; Sai sempre cosa bisogna fare e puoi anche passare da una prospettiva all'altra.

In prima persona, tutto diventa molto più impegnativo, ma ovviamente anche più realistico, ma devo ammettere che preferisco vedere le macchine da prospettive diverse dall'esterno. Soprattutto, è la sensazione di divertirsi quando sono seduto nella cabina di una macchina che è la cosa più importante qui. Docked può essere essenzialmente tutto incentrato sul movimento di oggetti pesanti, ma lo fa in modo brillante, e sedersi dietro un joystick su una qualsiasi delle macchine è, come sappiamo da una vecchia leggenda di internet, ciò che ti dà potenza. Quindi, trovo difficile capire come questo tipo di simulatore possa essere realizzato in modo più divertente di quanto Docked riesca effettivamente a fare. Nonostante ci siano alcune parti non sviluppate e il gioco soffra un po' del fatto che il loro titolo precedente, Roadcraft, è migliore sotto quasi ogni aspetto. Se ti sono piaciuti i giochi precedenti dello sviluppatore, questo è sicuramente qualcosa che dovresti provare.