Doctor Doom sorprende Mjolnir a mani nude nel primo trailer di Avengers: Doomsday

HQ

Il CinemaCon è in pieno svolgimento, e ieri sera Disney è salita sul palco principale per mostrare tutto ciò che ha nel suo calendario di uscite cinematografiche. Ovviamente, non possiamo parlare dei film Disney senza parlare delle prossime grandi uscite Marvel. Al CinemaCon, il Mouse ha regalato ai fan un nuovo sguardo all'attesissimo Avengers: Doomsday.

Tramite Variety abbiamo tutti i dettagli succosi del trailer, anche se non li abbiamo ancora visti noi stessi. Il trailer inizia con un'inquadratura del Dottor Doom interpretato da Robert Downey Jr., che si prepara a invadere il multiverso. Poi passiamo al Professor X di Sir Patrick Stewart che guarda fuori dalla finestra della X-Mansion.

La maggior parte del trailer da lì ci offre scorci dei combattimenti che vedremo e dei crossover che ci avviteranno. Gambit, Mystique, Yelena, Shang-Chi, Thor e Steve Rogers tornano tutti nel trailer, con Thor che sembra avere un grande riflettore mentre affronta lo stesso Dottor Destino. Capitan America si presenta per unirsi a lui a un certo punto, arrivando persino a raccogliere Mjolnir, il martello di Thor. Non è però l'unico a poter giocare con l'arma del dio norreno, perché Doctor Doom sorprende Mjolnir nel trailer. Aspettatevi molti combattimenti nell'ultimo film, che uscirà il 18 dicembre 2026.