Doctor Who non avrà uno speciale di Natale quest'anno, anche lo showrunner Russell T. Davies lascerà la saga

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Nonostante sia la serie televisiva di fantascienza più longeva, Doctor Who ha faticato ultimamente a creare un legame con il pubblico più giovane e anche con i fan al di fuori del Regno Unito. Recentemente c'è stato un grande sforzo per espandere la portata dello show, quando gran parte di Doctor Who è stata aggiunta a Disney+, ma poco dopo è stato nuovamente revocato, probabilmente a causa del limitato interesse degli utenti internazionali del servizio.

Allo stesso modo, alcuni degli ultimi archi narrativi e scelte creative hanno faticato ad attirare spettatori, e chiaramente ora la BBC sta cercando di fare qualcosa per la serie nel tentativo di garantirne il futuro.

In una dichiarazione, si rivela che lo speciale annuale di Natale previsto da Doctor Who non si terrà più quest'anno e, allo stesso modo, lo showrunner Russell T. Davies lascerà il franchise, con l'uscita anche della casa di produzione Bad Wolf. La BBC ha dichiarato che quest'anno metterà la serie "in gara competitiva", esplorando essenzialmente chi potrebbe entrare e chi potrebbe essere il gestore della franchigia per il prossimo futuro.

La dichiarazione completa spiega: "Come parte della garanzia della prossima fase dello show per le generazioni future, e in linea con i requisiti della BBC in materia di Statuto e Accordo, la BBC metterà Doctor Who in gara competitiva quest'anno. Doctor Who rimane una parte importante della BBC e questo appalto sostiene il continuo impegno della BBC a Doctor Who, assicurando che il pubblico si goda dello show per molti anni a venire.

"Dopo un'attenta valutazione, la BBC, Russell T Davies e Bad Wolf hanno deciso collettivamente di non procedere con l'episodio natalizio precedentemente annunciato Doctor Who. Questa decisione non è stata presa alla leggera, e sappiamo che sarà deludente per i fan, ma per preparare la serie alle future serie, è stato deciso che, invece di colmare il divario con uno speciale unico, stiamo scegliendo di andare avanti investendo nel futuro a lungo termine dello show, assicurando che quando la TARDIS atterrerà di nuovo, lo fa in tutto il suo splendore."

Nonostante questa notizia, lo show animato CBeebies basato su Doctor Who è ancora in fase di sviluppo e allo stesso modo la BBC possiede ancora l'intera proprietà intellettuale Doctor Who.