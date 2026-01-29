Documentario su Melania Trump ritirato dai teatri sudafricani a causa di "sviluppi recenti"

HQ

Il documentario Melania, che seguirà la first lady nelle settimane precedenti la seconda inaugurazione del marito, è stato ritirato dai cinema sudafricani pochi giorni prima della sua uscita programmata. Il distributore locale, Filmfinity, ha dichiarato che la decisione è stata presa a causa di "sviluppi recenti" ma ha rifiutato di specificare cosa abbia motivato la ritira, sottolineando che l'azienda non è stata sotto pressione da parte esterna.

Nonostante Amazon abbia investito 40 milioni di dollari per i diritti cinematografici e speso decine di milioni in più per il marketing, il numero dei biglietti in prevendita sarebbe stato basso. Anche il regista del film, Brett Ratner, ha suscitato controversie a causa di precedenti accuse di cattiva condotta sessuale del 2017, contribuendo alla polarizzazione del documentario. Le catene teatrali sudafricane si aspettavano che l'uscita rispettasse le normative locali, ma la cancellazione avvenne bruscamente.

La decisione arriva in un contesto di rapporti tesi tra il governo sudafricano e Trump, le cui recenti dichiarazioni sul paese e sulle dispute commerciali hanno irritato il pubblico locale. Resta incerto se tensioni politiche, basse vendite di biglietti o una combinazione di fattori abbiano portato Filmfinity a cancellare l'uscita...