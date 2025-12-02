Dog Man: The Musical arriverà finalmente in Europa nel 2026
Forse avete visto di recente il film d'animazione basato sul fumetto dell'autore Dav Pilkey, ma probabilmente non avete ancora visto lo spettacolo teatrale.
All'inizio di quest'anno, l'adattamento cinematografico animato di Dog Man dell'autore Dav Pilkey è arrivato nei cinema, permettendo ai fan (principalmente i giovani) di vivere le avventure del cane umanoide sul grande schermo. Tuttavia, questa non è stata la prima volta che la storia è stata adattata, poiché in passato, nel 2019, è stato creato e rappresentato a Broadway un musical teatrale basato sul libro.
Anni dopo, è stato confermato che questo musical teatrale avrà il suo debutto europeo, poiché nell'estate del 2026 il Southbank Centre di Londra ospiterà lo spettacolo.
Secondo The Guardian, questo dramma è ispirato a una serie di storie che vedono protagonisti Dog Man, tra cui A Tale of Two Kitties e Lord of the Fleas, e includerà un ampio cast di personaggi oltre al cane titolare, come Petey the Cat e il suo clone Lil' Petey, il robot 80-HD e il pesce cyborg Flippy.
La mostra si terrà a Londra dal 30 luglio al 16 agosto, quindi assicurati di segnare le date sul calendario se hai un bambino che ama i fumetti di Pilkey.