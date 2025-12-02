Dog Man: The Musical arriverà finalmente in Europa nel 2026

HQ

All'inizio di quest'anno, l'adattamento cinematografico animato di Dog Man dell'autore Dav Pilkey è arrivato nei cinema, permettendo ai fan (principalmente i giovani) di vivere le avventure del cane umanoide sul grande schermo. Tuttavia, questa non è stata la prima volta che la storia è stata adattata, poiché in passato, nel 2019, è stato creato e rappresentato a Broadway un musical teatrale basato sul libro.

Anni dopo, è stato confermato che questo musical teatrale avrà il suo debutto europeo, poiché nell'estate del 2026 il Southbank Centre di Londra ospiterà lo spettacolo.

Secondo The Guardian, questo dramma è ispirato a una serie di storie che vedono protagonisti Dog Man, tra cui A Tale of Two Kitties e Lord of the Fleas, e includerà un ampio cast di personaggi oltre al cane titolare, come Petey the Cat e il suo clone Lil' Petey, il robot 80-HD e il pesce cyborg Flippy.

La mostra si terrà a Londra dal 30 luglio al 16 agosto, quindi assicurati di segnare le date sul calendario se hai un bambino che ama i fumetti di Pilkey.

