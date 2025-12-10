Dogpile è un roguelike che parla di fondere cani piccoli con cani più grandi

Il settore indie non manca mai di intrattenere o impressionare. Come parte dell'ultima presentazione di Day of the Devs, gli sviluppatori Studio Folly e Toot Games sono apparsi per mostrare il loro prossimo progetto, un titolo difficile da descrivere come altro che strano.

È conosciuto come Dogpile, ed è un nome piuttosto letterale che riflette il presupposto di fondere cani più piccoli in cani più grandi. Sì, strano è solo un modo di vederla. Il gameplay è in realtà strutturato come un deck builder roguelike dove "giochi" con i cani e guadagni soldi personalizzando i tuoi cani con tratti speciali. Puoi poi scegliere quali cani tenere nel tuo terrazzo per assicurarti maggiori possibilità di successo in futuro.

Non conosciamo ancora una data di uscita precisa per il gioco né le piattaforme esatte su cui arriverà, ma potete vedere il breve trailer di Dogpile qui sotto, oltre ad alcune immagini del gioco.