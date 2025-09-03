Dolby annuncia Vision 2, che inaugura una "nuova era per la qualità delle immagini televisive"

HQ

Preparati per film e programmi TV che inizieranno ad avere un aspetto ancora migliore. Dolby ha appena annunciato l'evoluzione della sua tecnologia Vision, un nuovo sistema noto semplicemente come Vision 2 e descritto come una "evoluzione rivoluzionaria della sua innovazione di qualità delle immagini leader del settore".

Per quanto riguarda ciò che Dolby Vision 2 offrirà agli utenti, ci è stato detto che arriverà sotto forma di un "motore di immagini ridisegnato e ancora più potente" e che, se combinato con il suo ecosistema, "sblocca ancora di più dalla tua TV".

Ciò avverrà in parte attraverso l'innovazione Content Intelligence che ridurrà la frustrazione dei consumatori con immagini troppo scure attraverso Precision Black, migliorerà la qualità attraverso il rilevamento della luce ambientale tramite Light Sense e offrirà regolazioni del punto di bianco e controllo del movimento a vantaggio degli sport e dei giochi dal vivo attraverso Sports and Gaming Optimization.

Questi elementi saranno rafforzati da una nuova mappatura dei toni che consentirà "ai televisori ad alte prestazioni di offrire una maggiore luminosità, un contrasto più nitido e colori profondamente saturi, preservando la visione creativa dell'artista".

Infine, aspettatevi un miglioramento dell'HDR con nuove funzionalità come Authentic Motion, che è il "primo strumento di controllo del movimento creativo al mondo per rendere le scene più autenticamente cinematografiche senza tremolii indesiderati su base inquadratura".

Per quanto riguarda quando dovremmo aspettarci di vedere Dolby Vision 2 in natura, Hisense sarà il primo produttore di TV ad adottare la tecnologia, con Canal+ che sarà il primo streamer a supportarla. I tempi esatti e le date di disponibilità arriveranno in futuro.

