Dolby presenta Dolby Vision 2: più intelligente, più nitido, più cinematografico

Questa settimana il mondo tech volge lo sguardo a Berlino, dove quest'anno è in corso la fiera IFA di quest'anno, e uno degli annunci più chiacchierati è senza dubbio il lancio di Dolby Vision 2. La nuova versione del formato HDR di Dolby, che dal 2014 ha stabilito il punto di riferimento per la visione domestica di alta qualità, si basa sulla sua tecnologia consolidata ma introduce diverse caratteristiche interessanti.

Il più sorprendente di questi è il cosiddetto Content Engine, un componente basato sull'intelligenza artificiale progettato per ottimizzare dinamicamente le immagini in base sia al contenuto sullo schermo che alle condizioni di illuminazione esterna nella stanza, il tutto in tempo reale. Un'altra innovazione centrale è Authentic Motion, che Dolby descrive come il primo strumento di controllo del movimento al mondo guidato dalla creatività. Promette un movimento cinematografico senza i fastidiosi effetti di vibrazione che spesso affliggono i televisori moderni.

Dolby Vision 2 sarà lanciato in due livelli: la versione standard destinata ai televisori tradizionali e Dolby Vision 2 Max, un'opzione premium che offre funzionalità avanzate progettate per massimizzare le prestazioni dei display di fascia alta.

Dolby stesso afferma:

"Dolby Vision 2 Max offre la migliore immagine sui televisori più performanti, aggiungendo ulteriori funzionalità premium progettate per utilizzare tutte le capacità di questi display. Offre una qualità dell'immagine notevolmente migliorata ai televisori tradizionali, offrendo le funzionalità di base di nuova generazione rese possibili dal nuovo Dolby Image Engine e Content Intelligence".

Il primo produttore ad adottare la nuova tecnologia sarà Hisense, che entro la fine dell'anno prevede di rilasciare modelli dotati di supporto per Dolby Vision 2, alimentati dal nuovo chipset MediaTek Pentonic 800, il primo a supportare completamente il formato aggiornato.