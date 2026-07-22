Dolphin ora offre quasi la massima compatibilità con GameCube e Wii

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Per molto tempo, gli emulatori sono stati visti come strumenti usati esclusivamente per la pirateria, dove tirchi senza scrupoli credevano che i creatori del nostro intrattenimento non dovessero essere compensati per i loro sforzi. Ma c'erano anche altri usi. Alcune persone sviluppavano i propri giochi usando questi giochi, e c'erano titoli che non erano mai stati nemmeno rilasciati fuori dal Giappone, per esempio, il che rendeva gli emulatori l'unico modo per giocarli.

Oggi servono a un altro scopo: preservare i giochi del passato. Con la chiusura dei negozi digitali, la scomparsa dei media fisici e i titoli con licenza che restano bloccati in un limbo legale, gli emulatori sono spesso l'unico modo per godersi i vecchi classici. Questo non significa che aziende come Nintendo siano particolarmente soddisfatte degli emulatori, ma Overclock3D ora riporta che l'emulatore Dolphin è quasi alla piena compatibilità con praticamente tutti i giochi GameCube e Wii.

Attualmente, il 97,8% dei titoli è giocabile o migliore, il che significa che presenta, al massimo, piccoli glitch grafici o audio, e ben il 69% dei giochi Wii gira perfettamente. Poiché l'emulatore Dolphin permette anche di giocare ai classici in 4K e spesso con un frame rate più alto, è ora uno strumento potente per preservare la storia di Nintendo.

Certo, vogliamo cogliere questa occasione per chiarire che certamente non pensiamo che le persone debbano piratare i giochi, ma gli emulatori hanno un ruolo nella conservazione e, se mai, pensiamo che i produttori di console dovrebbero fare un lavoro migliore nel dare alle persone accesso alla storia dei videogiochi.