Domani inizia il 26° Comicon Napoli, e Gamereactor sarà un partner mediatico internazionale ufficiale quest'anno

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Domani, giovedì 30 aprile, inizia uno degli eventi di cultura pop più grandi e popolari del calendario europeo. È tempo di un nuovo Comicon nella città di Napoli, Italia. Da questo giovedì fino a domenica prossima, 3 maggio.

Il 26 Comicon Napoli è un evento di riferimento consolidato dove i fan possono incontrare le loro star preferite: fumetti, cinema, televisione, musica, videogiochi, giochi da tavolo e, in ultima analisi, tutto ciò che stimola quella parte del cervello che ci rende così felici.

Ci saranno panel con ospiti speciali provenienti da tutto il mondo, come John C. McGinley (Dr Perry Cox nella serie TV Scrubs) e le doppiatrici Jane Perry (X-Files, Returnal, Baldur's Gate III) e Kirsty Rider (Clair Obscur: Expedition 33).

Nella sezione manga, questa edizione sarà molto speciale, poiché il momento più bello sarà il panel con il direttore di Shonen Jump e l'editor di Dragon Ball, Kazuhiko Torishima. Makoto Yukimura, creatore di Vinland Saga, terrà anche un intervento all'evento, oltre a essere l'artista ospite in una mostra intitolata 'Vinland Saga - La via del guerriero senza spada'.

E questo senza contare i tanti altri artisti sia dal Giappone che dall'estero. Il compositore dei giochi Like a Dragon, Tomoyuki Tanaka; gli attori della serie 'From Catalina Sandino Moreno and Scott McCord'; e Crystal Reed (Gotham), solo per citarne alcuni.

Ci saranno anche aree dedicate ai fumetti europei e americani, una zona dedicata alla Corea, proiezioni di anime, show di ruolo dal vivo da tavolo e un importante LARP chiamato Neverland.

Il programma dell'evento è davvero spettacolare, e consigliamo che, se siete a Napoli oggi, non vi perdete l'occasione di passare a dare un'occhiata. E per salutare.

Gamereactor, partner internazionale mediatica di Comicon Napoli 26

Gamereactor parteciperà a questa edizione come partner mediatico ufficiale. Con una presenza in oltre 20 paesi e lingue, la compagnia porterà lo spirito della cultura pop del festival al pubblico in Italia e all'estero. "Comicon è orgogliosa di annunciare questa nuova collaborazione con una delle principali piattaforme internazionali dedicate ai videogiochi e alla cultura pop."

Il nostro team speciale è già a Napoli, in attesa che l'evento inizi domani. Quindi, da domani in poi, aspettatevi tantissimi contenuti video, interviste, reportage e brevi per non perdervi la magia del Comicon Napoli.