Domani inizia il Bootcamp Pre-Stagione OWCS 2026: Ecco le partite della prima giornata
12 squadre si sono recate in Corea del Sud per partecipare al torneo.
Domani segna l'inizio della stagione 2026 della Overwatch Champions Series, forse la prima stagione da qualche anno che attirerà un pubblico piuttosto vasto grazie alla recente rinascita di Overwatch.
La stagione inizierà con il Pre-Season Bootcamp, un evento internazionale che riunirà 12 delle migliori squadre da tutto il mondo a Seoul, Corea del Sud, per competere in un torneo a eliminazione diretta che serve principalmente come introduzione a ciò che verrà.
Con il primo turno di azione (di fatto gli ottavi di finale) che si svolge da domani, 13 febbraio, potresti essere interessato alle partite e a come è organizzato il tabellone. Se sì, consulta queste informazioni qui sotto.
Primo turno (13 febbraio):
- Travestiti vs. Team Peps alle 6:00 GMT/7:00 CET
- Varrel vs. Team Falcons alle 7:30 GMT/8:30 CET
- Dallas Fuel vs. T1 alle 9:00 GMT/10:00 CET
- Virtus.pro contro tutti i giocatori alle 10:30 GMT/11:30 CET
Quarti di finale (14 febbraio):
- Procione Pazzo vs. Vincitore di Disguised/Peps alle 6:00 GMT/7:00 CET
- Weibo Gaming vs. Vincitore di Varrel/Falcons alle 7:30 GMT/8:30 CET
- Twisted Minds vs. Vincitore del Fuel/T1 alle 9:00 GMT/10:00 CET
- Team Liquid vs. Vincitore del V.P/All Gamers alle 10:30 GMT/11:30 CET
Le semifinali e la finale si svolgeranno poi il 15 febbraio, con le squadre qualificate che saranno quelle che sopravviveranno ai rispettivi quarti di finale.
Chi pensi arriverà fino in fondo e vincerà il Bootcamp?