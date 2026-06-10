Domani inizia la Coppa del Mondo 2026: tutto quello che devi sapere sulla cerimonia di apertura con Shakira

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Siamo ufficialmente a un giorno dall'inizio della Coppa del Mondo 2026: l'11 giugno 2026 la fase a gironi inizierà con la cerimonia di apertura a Città del Messico, con una partita tra i co-host Messico e il Sudafrica, che inizierà alle 21:00 CEST, alle 20:00 BST.

Ma la partita di giovedì sarà anche interessante perché sarà la (prima) cerimonia di apertura, che è stata confermata con esibizioni musicali. Shakira, che ha composto la canzone ufficiale del concorso, Dai Dai, si esibirà insieme al cantante nigeriano Burna Boy.

La cerimonia di apertura inizierà un'ora e mezza prima del calcio d'inizio (19:30 CEST, 18:30 BST di martedì 11 giugno).

Altre due cerimonie di apertura in Canada e negli Stati Uniti

Ci saranno altre due cerimonie di apertura per le prime partite in Canada (contro la Bosnia ed Erzegovina alle 21:00 CEST, alle 20:00 BST di venerdì, a Toronto) e la prima partita negli USA (contro Paraguay, alle 03:00 CEST, alle 02:00 BST di sabato a Los Angeles), che includerà anche esibizioni musicali: Michael Bublé e Alanis Morissette in Canada e Katy Perry e Future negli Stati Uniti.

La cerimonia di apertura è stata prodotta dal produttore italiano Marco Balich, che ha lavorato anche alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina.

Shakira si esibirà anche nello spettacolo dell'intervallo della finale della Coppa del Mondo il 19 luglio, insieme a Madonna e BTS.

La fase a gironi della Coppa del Mondo sarà la più lunga di sempre, con 72 partite fino al 27 giugno. Durante il fine settimana, gli altri co-ospitanti, Canada e Stati Uniti, debutteranno così come Brasile, Marocco, Germania, Paesi Bassi, Giappone e, naturalmente, Curaçao, il paese più piccolo ad aver mai partecipato a una Coppa del Mondo, con appena 150.000 persone.