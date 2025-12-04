Domani inizia la stagione 2026 della Call of Duty League, ecco gli incontri della prima settimana
Le qualificazioni per il Major I stanno per iniziare, e ci sono molte partite importanti da seguire.
È finalmente il momento che il Call of Duty League torni. Dopo qualche mese di assenza, la stagione 2026 inizia già domani, con la prima ondata di partite di qualificazione per Major I che si sta organizzando.
Queste qualificazioni si svolgeranno fino alla fine di gennaio, quindi c'è molta azione in negozio, tenendo conto anche della pausa natalizia tra il 15 dicembre e l'8 gennaio, ma per il primo calendario di partite, ecco cosa aspettarvi.
FYI: Ogni giornata inizia alle 20:00 GMT/21:00 CET con partite ogni 90 minuti, cioè alle 21:30 GMT/22:30 CET e alle 23:00 GMT/00:00 CET del giorno successivo.
5 dicembre:
- Riyadh Falcons vs. OpTic Texas
- Carolina Royal Ravens vs. Boston Breach
- Los Angeles Thieves vs. FaZe Vegas
6 dicembre:
- Toronto KOI vs. Miami Heretics
- Vancouver Surge vs. Paris Gentle Mates
- G2 Minnesota vs. Cloud9 New York
7 dicembre:
- Riyadh Falcons contro Los Angeles Thieves
- Paris Gentle Mates vs. FaZe Vegas
- OpTic Texas vs. G2 Minnesota
E dato che nel 2025 resta solo un turno di partite, puoi vedere qui sotto anche la seconda settimana di incontri.
12 dicembre:
- Riyadh Falcons vs. Carolina Royal Ravens
- G2 Minnesota vs. Boston Breach
- Vancouver Surge vs. Toronto KOI
13 dicembre:
- Paris Gentle Mates contro Los Angeles Thieves
- OpTic Texas vs. Miami Heretics
- Vancouver Surge vs. Cloud9 new York
14 dicembre:
- Riyadh Falcons vs. Boston Breach
- Eretici di Miami vs. Cloud9 New York
- Toronto KOI vs. FaZe Vegas
Con questi incontri in mente, chi aspetti con più ansia di vedere nella stagione 2026 Call of Duty League ?