Dominic McLaughlin parla del suo ruolo in Harry Potter: "Surreale"

Tra due anni, la nuovissima serie di Harry Potter farà il suo tanto atteso debutto e le aspettative sono già alle stelle. Le riprese sono attualmente in pieno svolgimento nel Regno Unito, con il progetto che rivisiterà gli amati libri di J.K. Rowling, questa volta con un cast completamente nuovo. Il piano è che le avventure si svolgano nell'arco di diversi anni e più stagioni.

Al centro della storia c'è l'undicenne Dominic McLaughlin, che vestirà i panni di Harry Potter. In una nuova intervista con la BBC, il giovane attore ha condiviso quanto sia stata surreale l'esperienza, ammettendo che una volta ha sognato come sarebbe potuto essere interpretare il ragazzo che è sopravvissuto.

L'entusiasmo di McLaughlin per il ruolo sembra essersi già diffuso online, dove i fan discutono con impazienza di ciò che verrà. Uno dei temi più caldi è chi vestirà i panni di Voldemort, una decisione di casting che, finora, è stata volutamente tenuta nascosta.

La serie di Harry Potter dovrebbe essere presentata in anteprima nel 2027 e, con l'eccitazione già in ebollizione, sta iniziando a sembrare un po' magica, non credi?