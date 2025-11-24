Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
lifestyle

Donald Glover, alias Childish Gambino, rivela di aver subito un ictus nel 2024

"Dicono che tutti hanno due vite e la seconda vita inizia quando ti rendi conto di averne una", ha detto.

HQ

Nel 2024, a metà di un tour molto popolare, l'artista e attore Donald Glover, alias Childish Gambino, ha cancellato diverse date citando problemi di salute. Ora ha rivelato più dettagli su questi problemi, e sembra che fossero molto più seri di quanto alcuni pensassero.

Nei video della recente esibizione di Glover al festival Camp Flog Gnaw a Los Angeles questo fine settimana, vediamo l'attore e musicista seduto sul palco ricordando di aver avuto un ictus nel 2024 dopo essersi esibito in Louisiana poco dopo l'inizio del suo tour.

"Dicono che tutti hanno due vite e la seconda vita inizia quando ti rendi conto di averne una," disse Glover. Sembra che ora si senta molto meglio visto che è tornato sul palco, ma i fan sono semplicemente felici di averlo di nuovo in qualsiasi ruolo dopo quello che sembra un serio allarme di salute.

Annuncio pubblicitario:

Glover ha scherzato dicendo che stava prendendo da somigliare all'artista e attore Jamie Foxx, che ha subito anch'egli un ictus nel 2023. L'ictus di Glover si è presentato inizialmente come un forte mal di testa, ma l'anno scorso ha superato la situazione, dimostrando quanto fosse serio per lui cancellare appuntamenti dopo.

Donald Glover, alias Childish Gambino, rivela di aver subito un ictus nel 2024
Debbie Wong/Shutterstock.com


Caricamento del prossimo contenuto