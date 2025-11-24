Donald Glover, alias Childish Gambino, rivela di aver subito un ictus nel 2024

HQ

Nel 2024, a metà di un tour molto popolare, l'artista e attore Donald Glover, alias Childish Gambino, ha cancellato diverse date citando problemi di salute. Ora ha rivelato più dettagli su questi problemi, e sembra che fossero molto più seri di quanto alcuni pensassero.

Nei video della recente esibizione di Glover al festival Camp Flog Gnaw a Los Angeles questo fine settimana, vediamo l'attore e musicista seduto sul palco ricordando di aver avuto un ictus nel 2024 dopo essersi esibito in Louisiana poco dopo l'inizio del suo tour.

"Dicono che tutti hanno due vite e la seconda vita inizia quando ti rendi conto di averne una," disse Glover. Sembra che ora si senta molto meglio visto che è tornato sul palco, ma i fan sono semplicemente felici di averlo di nuovo in qualsiasi ruolo dopo quello che sembra un serio allarme di salute.

Glover ha scherzato dicendo che stava prendendo da somigliare all'artista e attore Jamie Foxx, che ha subito anch'egli un ictus nel 2023. L'ictus di Glover si è presentato inizialmente come un forte mal di testa, ma l'anno scorso ha superato la situazione, dimostrando quanto fosse serio per lui cancellare appuntamenti dopo.